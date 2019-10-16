花數億元岸內糖廠影視園區拍片鄉親不知　文化局、新聞處行銷是空話

▲台南市議員蔡育輝質詢台南市文化局，編列2.4億元配合的岸內糖廠轉型為影視園區當地居民卻無人知，質疑文化局和新聞處行銷產業都是空話。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市議員蔡育輝質詢文化局，後壁菁寮老街因為俗女養成記的熱播，假日遊客如織，文化局只補助60萬，反觀台南市政府配合中央預算共編列2.4億元配合，將閒置25年的岸內糖廠轉型為影視園區，公視並將進駐開拍傀儡花，當地居民卻無人知，質疑文化局和新聞處是如何行銷，高喊提升觀光和產業價值都是空話。

蔡育輝指出，近來在網路上引起熱烈討論的俗女養成記，因為大部分的外景事在台南後壁區菁寮老街拍攝，所以帶動觀光效益，只要假日到此一遊，就看到絡繹的人潮，詢問文化局有無補助，文化局說補助60萬元，區區60萬就能帶動如此效益，讓鹽水鄉親很感慨。

蔡育輝說，溪北地區因台南縣市合併日趨邊緣化，人口也因為就業機會的銳減嚴重流失，看到菁寮老街成功活化例子，鹽水鄉親不禁問到鹽水再生的機會在那裡？近120年的岸內糖廠已荒無25年，占地33公頃中的13.7公頃,之前聽聞將轉型為影視園區，中央將補助1.2億元，地方也拿出同樣的配合款，可是之後就悄無聲息，當地鄉親完全不知公視將進駐開拍傀儡花？

蔡育輝不滿的表示，台南市政府編列大筆預算要活化岸內糖廠古蹟，文化局和新聞處卻不強力行銷，連當地人都不知，跟因為俗女養成記的熱播，讓後壁菁寮老街遊客日增對比，市府應該好好檢討，希望未來公視傀儡花開拍能帶動地方繁榮，提供當地鄉親就業機會，需要臨時演員時一定要優先考慮地方鄉親。

台南市文化局長葉澤山答說，11月劇組將陸續進駐，拍戲需要臨時演員一定會用當地民眾。