阿伯很年輕！　桃園82歲市民「2019光州FINA世界游泳賽」奪冠

▲桃園82歲市民「2019光州FINA世界游泳賽」奪冠，獲市長鄭文燦表揚。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

因為運動，阿伯不老！82歲的桃園市民謝禎民參加「2019光州FINA世界游泳錦標賽」勇奪金牌，獲市長鄭文燦16日於市政會議頒獎表揚。市長鄭文燦指出，謝禎民21年來已累積88面獎牌，未來以奪下100面獎牌為目標，不斷刷新自己的游泳里程碑，也證明年齡並不是運動的限制，鼓勵高齡長者持續運動、常保青春。

鄭文燦說，謝禎民先生今年代表台灣前往韓國光州參加「2019光州FINA世界游泳錦標賽」，在80至84歲組奪得100公尺仰式項目台灣首面金牌，也在200公尺仰式、50公尺仰式項目中，分別獲得第二、三名佳績，成為台灣高齡泳者自第1屆至第18屆參賽以來的最佳表現。

現年82歲的謝禎民，多年來持續訓練體能，每日固定下水游泳2,000公尺，每年均參加全國成人分齡游泳錦標賽暨國際邀請賽、新北城市盃全國分齡游泳錦標賽等全國賽事，21年來已累積88面獎牌，未來以奪下100面獎牌為目標，足以成為桃園長青運動的楷模。

鄭文燦說，謝禎民先生不僅在國內賽事有亮眼成績，2018年曾代表台灣參加首屆亞洲成人游泳錦標賽，在50公尺蝶式、100公尺仰式、200公尺仰式項目，奪下80至84歲組3面銅牌，也是當年參賽最佳紀綠。

►偷偷分享少女秘密！