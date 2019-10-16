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華碩首創ZenBook Pro Duo互動藝術展　新媒體藝術家王宗欣、美力大使林予晞力推

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲擁有ASUS ScreenPad Plus創新雙螢幕設計的ASUS ZenBook Pro Duo，自推出以來成功贏得內容創作者的高度關注與喜愛。（圖／華碩提供）

▲華碩首創ZenBook Pro Duo互動藝術展。（圖／華碩提供）

記者姚惠茹／台北報導

華碩（ASUS）今（16）日攜手新媒體藝術家王宗欣跨界合作，共同策劃「ZenBook Pro Duo—映照美力互動藝術展」，即日起至10月20日在華山1914文創產業園區免費展出，並邀請到人氣女星林予晞擔任美力大使，特別來分享親身體驗ZenBook Duo系列的心得。

▲華碩首創ZenBook Pro Duo互動藝術展　新媒體藝術家王宗欣、美力大使林予晞力推。（圖／記者姚惠茹攝）

▲ASUS ZenBook Pro Duo。（圖／記者姚惠茹攝）

華碩表示，高階機種穩踞台灣筆電市場霸主地位，華碩輕薄型筆記型電腦(≦20mm)，以超過5成的市佔率，大幅領先競爭對手超過25%市佔，稱霸台灣輕薄筆電銷售冠軍，且ZenBook系列4萬元以上的高階機種，也以優異口碑深獲市場肯定創下銷售佳績，年成長率超過122%。

▲華碩首創ZenBook Pro Duo互動藝術展　新媒體藝術家王宗欣、美力大使林予晞力推。（圖／記者姚惠茹攝）

▲華碩首創ZenBook Pro Duo互動藝術展。（圖／記者姚惠茹攝）

華碩表示，這次特別與曾任金馬獎和金鐘獎藝術總監的新媒體藝術家「王宗欣」跨界合作，以ZenBook Pro Duo筆記型電腦為靈感，透過雙螢幕跨越真實與虛擬的概念，共同策劃「ZenBook Pro Duo—映照美力互動藝術展」，藉由多重操作空間，讓創意自由穿梭。

▲華碩首創ZenBook Pro Duo互動藝術展　新媒體藝術家王宗欣、美力大使林予晞力推。（圖／記者姚惠茹攝）

▲華碩首創ZenBook Pro Duo互動藝術展。（圖／記者姚惠茹攝）

同時，「ZenBook Pro Duo—映照美力互動藝術展」特別邀請曾入圍金鐘視后的女星林予晞擔任美力大使，不僅分享親身體驗ZenBook Duo系列的心得，再加上她本身也是一位專業攝影師，所以對ZenBook Duo的創新設計大表讚賞，透過雙螢幕的延伸模式，不僅讓她更容易檢視照片的每個細節，也能在緊湊的行程中利用ScreenPad Plus便捷的應用程式多工處理，有效提升工作效率。

▲華碩首創ZenBook Pro Duo互動藝術展　新媒體藝術家王宗欣、美力大使林予晞力推。（圖／記者姚惠茹攝）

▲華碩首創ZenBook Pro Duo互動藝術展。（圖／記者姚惠茹攝）

對此，王宗欣同樣表示對ZenBook Pro Duo感到驚艷，完全顛覆過去對筆電科技的想像，讓她激發無限靈感，思考是否可策劃一場超越想像的展覽，讓場域空間就等同創作現場，邀請觀展者一同打造專屬自己的作品，共創一場「未來進行式」的藝術饗宴，因而促成這次的藝術展。

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