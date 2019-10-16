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水交社文化園區年底開幕　葉澤山：國父銅像預定安座桂子山

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▲台南市議員王家貞質詢水交社園區開幕及安置國父銅像的問題，文化局長葉澤山提出具體回應。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市議員王家貞質詢水交社園區開幕及安置國父銅像的問題，文化局長葉澤山提出具體回應。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市議員王家貞質詢文化局長葉澤山，台南鄉親一直很關心這個水交社園區拖延這麼久，周遭重劃區的民間建設都已成形，生活機能也日漸完備，反而是公部門進度牛步，讓市民對政府效率極為不滿！

文化局長葉澤山表示，因之前雨季較長，以致讓文化園區延遲開幕，他預告水交社文化園區將在12月25日開放，讓台南市多一個引人入勝的景點，並能夠做為保存美好記憶的歷史一環！

議員王家貞接著詢問葉澤山，對此延宕多時，周邊住戶皆寄予厚望的水交社文化園區，在對外開放觀光後，有沒有把握可以讓這個新景點成為一個回溯過去承接未來，令人留連忘返、樂意打卡拍照，為台南市觀光產業大大加分的好景點？
文化局長葉澤山回答表示，水交社文化園區的對外開幕，對於彰顯歷史的文化傳承，是一個很大的肯定，相信會讓民眾覺得是一個與眾不同有古有今、氣象一新的文化園區。

王家貞另外詢問，文化局一直沒有回應如何安置國父銅像的問題？葉澤山回答，若無其他的異議，文化局預計將國父銅像，重新安座在水交社園區的的桂子山前面。

▲台南市議員王家貞質詢水交社園區開幕及安置國父銅像的問題，文化局長葉澤山提出具體回應。（圖／記者林悅翻攝，下同）

王家貞表示，國民黨團相當關注此事，曾提案要求還國父中山先生銅像該有的歷史位置，如果國民黨團成員沒有異議，願意接受文化局的提議，把國父銅像置放在桂子山，王家貞要求市府從市長黃偉哲及各局處都要全力配合，給予國父銅像，中華民國創立者，合乎歷史高度的尊重。政府應以跨黨派的態度，對國父銅像表示最高規格的儀典對待，建議選擇最佳時機廣為宣傳，還給國父及中華歷史一個應有的公道。

王家貞同時也請新聞處扮演好對外宣傳的角色，與文化局共同合作無間，到時候齊心舉辦好國父銅像安置儀式的慶典，讓大家一起來共襄盛舉。至於國民黨團是否可以接受桂子山為安置地址，王家貞說會請教國民黨團全體後盡快答覆。

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