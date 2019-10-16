以前太空人登月只能「兔子跳」　NASA公布40年首款全新太空衣！

▲NASA公布全新設計太空衣，大幅改善太空人的活動性。（圖／達志影像／美聯社）



記者王致凱／綜合報導

美國太空總署（NASA）計畫2024前「重返月球」，屆時將出現首位女性登月太空人。NASA於15日正式公開最新款太空衣，相較上世紀的太空衣，新款服裝更具延展性，改善四肢活動能力，讓新一批太空人不需要再「兔子跳」。

NASA公布新版「獵戶座乘員生存系統裝」（OCSSS）和「探索艙外活動裝」（xEMU）。太空衣女性工程師克莉絲丁•戴維斯（Kristine Davis）親自穿上xEMU原型衣，展示其優異的活動性能，甚至能做到深蹲等動作。

NASA太空衣設計辦公室經理韓森（Chris Hansen）說，「這是我們約40年以來，設計的首款新太空衣。」他說，此次展示的是壓力服原型，其生命維持系統則在位於休士頓的實驗室。

NASA署長布萊登斯坦（Jim Bridenstine）說，「如果還記得阿波羅計畫時代的太空裝，我們會想起阿姆斯壯和奧德林在月球上兔子跳的畫面。如今，我們將能夠在月球表面行走。」

美國將重返月球計畫視為2030年以前人類登陸火星的試驗場。NASA目前正緊鑼密鼓籌備「阿提米絲」（Artemis）計畫，預計於2024年以前將新一代太空人送上月球。

▼阿波羅計畫時代的太空衣。圖為阿波羅11號計畫期間，太空人阿姆斯壯拍下搭檔艾德林站立在一面美國國旗旁。（圖／路透）

