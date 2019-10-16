2019全國運動會主題「築夢桃園」　趙自強擔任開幕總導演

▲2019全國運動會主題「築夢桃園」由趙自強(左一)擔任開幕總導演。（圖／市府提供）



記者楊淑媛／桃園報導

2019年全國運動會在桃園，還有兩天即將在市立體育館內舉行，體育局16日舉辦開幕典禮彩排。市長鄭文燦於出席彩排活動指出，全運會開幕典禮由如果劇團團長趙自強擔任總導演，以「築夢桃園」為主題，結合多元族群、運動選手及智慧城市等各面貌，展演桃園年輕多元的魅力，期盼全民參與，欣賞選手們在運動場上發光發熱的表現。

▲2019全國運動會於桃園市立體育館進行彩排。（圖／市府提供）

鄭文燦指出，桃園市立體育館又稱桃園巨蛋，建置迄今已超過20年，面臨即將到來的全運會，市府已將座椅、地板、電梯與空調修整完畢，待全國運動會結束後，則會啟動屋頂整修計畫，目前市府工務局也刻正研究中。同時，針對各場地的整備工作，市府也正進行最後的場地檢查，讓全國選手能順利參賽，享受在桃園的比賽過程。

文化局長莊秀美表示，2019年全國運動會開幕典禮將於10月19日下午5點熱鬧展開，市府配合桃園市立體育館的空間特性，不僅裝設亞洲最大空中環狀燈幕，地板層更是超過1,200平方公尺的中央舞台，結合舞台環場水幕及全地景投影，營造空中、立面及地面3度影像空間，將桃園市立體育館打造成多媒體劇場。

▲2019全國運動會於桃園市立體育館進行彩排。（圖／市府提供）

開幕表演除有金曲獎臺語江惠儀、客語吉那罐子楊淑喻、原住民語雅維˙茉芮三位歌后演出之外，舞空術及臺灣特技團的特技表演、全臺知名舞團及舞者的精彩舞蹈、桃園在地優秀團隊的現場演出、「小鳳飛飛」方寧的演唱等，並邀請運動選手一同參與，再加上由桃園在地企業祥儀所提供的機器人，動員超過400人的表演陣容。接續的選手之夜，由全國運動會加油大使藝人鼓鼓開場，還有Matzka、宇宙人、魏嘉瑩、孫盛希、謝金燕熱力開唱，希望帶給大家一場視覺和聽覺的震撼演出。

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