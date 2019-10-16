公運獎金多達億元　桃園舉辦搭公車抽大獎！評五星級司機

▲桃園舉辦「搭公車抽百萬，五星級司機您來評」活動。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

在桃園，搭公車可以拿大獎，並評選五星級好司機喔！桃園市政府2017年起連續兩年獲得交通部公運獎金，市府除利用獎金加強公共運輸軟硬體設施，也利用部分獎金舉辦「搭公車抽百萬，五星級司機您來評」活動，獎項有iPhone11等總金額超過百萬元獎項，歡迎市民朋友一起來搭公車拿大獎，提升公車運量及服務品質。

▲鼓勵民眾多搭公車，市府舉辦抽大獎，評選好司機活動。（圖／市府提供）

「搭公車抽百萬、五星級司機您來評」宣傳活動，16日於市府文化局廣場舉行，副市長李憲明表示，市府自2017年起陸續推動包括市民卡搭公車買一送一、學生乘車優惠、捷運轉乘公車優惠等多項乘車優惠措施，促使公車運量年年成長，2017年571萬人次的成長量是六都第一，甚至超過全國各縣市成長量的總和，桃園也因此連續兩年共獲得約1億3,000萬元的公運獎金，展現市府積極推動大眾運輸政策的成果。

▲市府交通局指出，桃園連續兩年共獲得約1億3,000萬元的公運獎金。（圖／市府提供）

市府除將公運獎金用於試辦路線營運補助、改善候車設施、乘車優惠措施及公共運輸宣傳行銷等方面，也利用部分獎金舉辦此次活動，包括搭公車抽百萬活動期間為10月7日至11月15日，市民朋友只要上活動網址（https://forms.gle/zggvh11GTJVKku1H6）進行登錄，持悠遊卡或一卡通公司發行之電子票證於上述期間內搭乘市區公車及免費公車次數20次以上者即可參加抽獎，藉此進一步提升公車運量。

▲桃園舉辦「搭公車抽百萬，五星級司機您來評」活動。（圖／市府提供）



另外，五星級司機您來評活動則分為績優組、安全組及人氣組等類別，其中績優組及安全組由客運業者推薦優良司機參與，人氣組則由市民朋友於10月25日至11月10日期間，至臉書「桃園好公車」粉絲專頁進行推薦，總計將票選出168位五星級司機，後續市府也將公開進行表揚，讓表現優異的公車司機獲得更多肯定並提升桃園公車服務品質。包括市議員林政賢、陳美梅、市府交通局長劉慶豐、桃園區長陳玉明均一同出席活動。

►腦公！你不可以賴帳喔