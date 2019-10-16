更新／菲律賓民答那峨島發生「規模6.4強震」　至少1傷有強烈餘震可能性

世足資格賽在15日由中國對上菲律賓的比賽，原先是實力落差相當大的比賽，但最終兩隊卻是以0比0踢平收場，中國也創下了難堪紀錄，這是他們歷史上對決菲律賓，首次未能贏對手，而接下來中國將要對決小組最強的敘利亞。