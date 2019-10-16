更新／菲律賓民答那峨島發生「規模6.4強震」　至少1傷有強烈餘震可能性

▲菲律賓民答那峨島16日晚間發生6.4強震。（圖／翻攝自美國地質調查所）
記者林彥臣／綜合報導
菲律賓南部民答那峨島中部今天19時37分發生規模6.4強震，震央位於聖托斯將軍市（General Santos City）北西北方69公里處。菲律賓地震機構負責人雷納托•索里杜姆（Renato Solidum）接受菲律賓媒體ANC新聞頻道訪問指出，地震發生後可能還會發生餘震，而且可能是會造成嚴重破壞性的餘震。
根據美國地質調查所（USGS）指出，地震發生於當地時間19時37分，震源深度14公里，震央據哥倫比歐（Columbio）市外約7.7公里，聖托斯將軍市與達沃市（davao city）有感。
菲律賓媒體ABS-CBN電視台報導，地震造成當地一處購物中心上百位民眾必須緊急逃生，造成一位老人遭到墜落的物品砸傷，現在已經接受治療。
總部位於夏威夷的「太平洋海嘯預警中心」報告指出，整個太平洋都不會發生破壞性海嘯。
菲律賓媒體《DZMM廣播電台》報導訪問達沃市（Davao City）居民，他感受到強烈餘震，他表示，「我們收到友人消息說達沃區迪哥斯市（Digos）停電」。達沃市是菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）的故鄉，也是菲律賓人口眾多的城市之一。
菲律賓政府首席地震學家索里頓（Renato Solidum）建議居民檢查住家是否受損。
菲律賓地處太平洋「火環帶」（Ring of Fire）。這條地震活動強烈的環狀帶從日本延伸至東南亞，並跨越太平洋海盆。