韓國瑜為行程布局！名嘴曝：他有套領導統馭的本事，不能小看他

▲鄭佩芬認為，韓國瑜自有一套領導統馭的本事。（圖／記者洪正達攝）



記者邱茀濱／綜合報導

國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜15日宣布，從16日開始請假「全心全意投入總統大選」，並高歌「我現在要出征」展現拚戰決心。對此，資深媒體人鄭佩芬昨日在節目上指出，她不認為這次韓國瑜在記者會上乖乖照稿念，是為了配合國民黨；而他其實自己有一套領導統馭的本事，「不能小看他」。

鄭佩芬在政論節目《年代向錢看》上指出，她不認為韓國瑜此次在記者會上乖乖念稿子，是為了配合國民黨，「因為要參選對他來說是一件很大的大事，所以他會照稿念，可是他念完他也沒有多講話」，這樣才不會出錯。

此外，值得注意的是，鄭佩芬表示，韓國瑜這次列出行程，「事實上他就是號召韓粉」，意味著無論韓到任何地方「至少有一群韓粉會在那邊」。她進一步解釋，韓國瑜號召韓粉後，韓粉還會號召另一群韓粉，並囑咐不要穿國旗裝，這樣才不會被人家看出他們是韓粉，所以韓的布局就是「走到任何地方都有很大的群眾」，以此展現強大的天意和民意。

▲鄭佩芬。示意圖，與本文無關。（圖／東森新聞）



至於為何韓國瑜有很多東西外界都不清楚？鄭佩芬指出，這讓她想到兩蔣時代的維安是非常地嚴密，共分成內衛、中衛、外衛等，其中內衛就是自己的親信們，外衛則可能是黨部幫他設的那些人，「所以事實上他（韓）的核心份子還不是這些韓粉，核心份子不容外人參與，任何人要參與都不能被他接受。」

不過，鄭佩芬分析，像外面有很多幫韓國瑜講話的人，看起來都只是他的「外衛」，韓粉則可能只是「群眾」而已。最後，鄭佩芬說，韓國瑜自有一套領導統馭的本事，「所以不能小看他！」

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