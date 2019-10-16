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總統勝負已定？王浩宇曝現實「韓國瑜還是可能當選」　投票意願韓粉大勝

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▲▼韓國瑜新北二重疏洪道造勢。（圖／記者李毓康攝）

▲王浩宇指出，韓國瑜當選總統不是不可能。（圖／記者李毓康攝）

記者林彥臣／綜合報導

各家媒體2020總統大選民調顯示，總統蔡英文的民調支持度，目前都是領先國民黨總統參選人韓國瑜10%以上，是否代表總統大選勝負已定？對此綠黨桃園市議員王浩宇指出，現實是「韓國瑜還是可能當選」，原因就出在投票意願，韓粉還是大勝。

《ETtoday新聞雲》10月2日民調顯示，總統蔡英文支持度43.9％，國民黨總統參選人韓國瑜從谷底回升6.1個百分點至至33.2％，雖仍落後蔡英文，但雙方差距縮小至10.7個百分點。

王浩宇臉書發文指出，韓國瑜還是有當選的可能，以綠黨最近幾次的民調跟投票意願交叉分析，「我們發現韓國瑜支持者的投票意願遠高於蔡英文」，其中，鋼鐵韓粉幾乎95%以上都會投票，英粉的投票意願只有75~85%，特別是可能會投給蔡英文的時代力量、民眾黨。

▲▼韓國瑜小琉球三隆宮舉辦土地傾聽之旅。（圖／記者洪正達攝）

▲王浩宇民調，韓粉投票意願大勝英粉。（圖／記者洪正達攝）

王浩宇強調，如果把「投票意願」換算進去，雙方的差距就會小於5%，只要因為下雨或其他因素年輕人不出門投票，韓國瑜當總統，「別說不可能發生」。

網友在王浩宇的臉書表示，「韓粉很多都變隱性選民，不公開不表態，但投票確定一定投韓」、「戰戰兢兢到投票完為止，沒有輕敵的本錢！」、「真的韓粉刮颱風都會去投，但年輕人就不一樣了，不容樂觀啊！」、「下雨、下雪、火山爆發、天搖地動、羊水破了都要去投票！」、「投票意願真的是個不定時炸彈」、「就算颱風來、地震……用爬的都要去投」。

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