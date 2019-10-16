罵民進黨就會被攻擊！韓國瑜：進入全民「英檢」修理時代

▲韓國瑜、蔡英文。（合成圖／攝影中心攝）

記者徐政璿／台北報導

2020總統選舉倒數不到三個月，國民黨總統參選人韓國瑜16日在臉書有感而發表示，民進黨一到選舉就是攻擊跟抹黑，連同黨的前行政院長賴清德都能夠抹紅，似乎現在已經進入全民「英檢」的網路修理時代，這是為施政失敗的掩耳盜鈴。

韓國瑜表示，今年的國慶日，到處都插滿了國旗，媒體人黃暐瀚提到，總統府前的國慶大典元首高官齊聚，因此國安單位用最高規格的維安手段部署現場，導致國慶大會一直以來都處於一種「想來的來不了，想走的走不掉」，且到節目尾段人潮稀少的尷尬狀況。

韓國瑜說，這一個公正且為總統府澄清的節目片段，卻被綠營民代斷章取義，或因曾批判民進黨政府就被貼上「挺韓國瑜」的標籤，其實黃暐瀚指的不只是這一屆的國慶大典，而是多屆以來都是這樣。

「我看了也有感而發」，韓國瑜說，在前天的專訪中，他強調民進黨為了權力，連同黨的賴清德都能夠抹紅，似乎現在已經進入全民「英檢」的網路修理時代，這是為施政失敗的掩耳盜鈴。

韓國瑜說，他常提到，選舉要有是非，評論要有良心，去年因為參選市長也常常上節目，不敢說每次都詞能達意，但至少本意和初衷都是非常清楚，不會因為選舉到了才拿國旗，大喊中華民國。

韓國瑜說，現在這場選舉，雙重標準已經變成常態，有台灣價值的就是超買，意見不同被抹紅，民進黨首長爭取自經區是有遠見，他爭取高雄發展自經區被中央酸言酸語，為了選舉搞壞台灣經濟及觀光，台灣社會都變成一國兩制了。

「我知道這不是大家所樂見的」，韓國瑜表示，今年在高雄展覽館的升旗典禮，他看見民眾熱愛國家的眼神，很多人告訴他，好久好久沒有這樣的感覺了，所以，他答應大家明年會把它帶到總統府前，讓全國人民都能一起參與，只有親身感受現場的熱情，才會有真真切切的體會和感動。