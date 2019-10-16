韓國瑜請假出征小琉球　副市長李四川也現身：我有請假！

▲高雄市副市長李四川現身小琉球。（圖／記者洪靖宜攝）

記者洪靖宜、洪正達／高雄報導

高雄市長韓國瑜15日正式請假三個月，全力拚總統大選，他16日第一站選擇屏東，結束一整天拜廟座談行程，最後一站來到小琉球，人氣還是很旺，不過值得注意的是，副市長李四川也在現場，他說今天請了半天假回小琉球，來求個香火。

李四川是屏東小琉球人，老家在小琉球，今早還出席市政行程，下午就出現在小琉球，也現身韓國瑜參拜的三隆宮，但李四川強調，今天下午有請假，因為最近身體不適，所以是特地回小琉球拜拜求個香火，這次也沒有站台，他會以琉球鄉民身分在底下聽講，不會助講，但最後他上台，提到自己去拜拜時，很多民眾發表很多意見，對著韓國瑜笑說「我的壓力比你大」，會為了小琉球會監督市長，也呼籲鄉民「看在我的面子，讓他當選我才能監督，給他當選，民眾不用打電話找我，直接找韓國瑜」。

▲韓國瑜小琉球夜宿，參與開講人潮。（圖／記者洪靖宜攝）

晚間8點正式在三隆宮廣場與在地居民「琉球夜話」，現場約擺放了500張椅子，座位全滿，一位來自高雄的石小姐表示，號召了約50名志同道合的朋友們，有從台北、桃園、屏東甚至是夏威夷的好友們，一起來支持韓國瑜，她提到，看到韓國瑜眼神散發出的感覺，讓她很感動，更堅定她「等一個人」的心情；另外，還有從桃園來的年輕支持者，雖然人好像沒有想像的多，但見到韓國瑜本人還是挺開心的。

另外，現場也有不少小琉球在地人，有人是來看熱鬧，但也有在地小琉球人說也提到，在場的小琉球人其實算滿多的，韓國瑜人氣算是挺不錯的。