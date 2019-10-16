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戴埔鹽順澤宮冠軍神帽　蔡英文：再給我4年台灣未來一定更好

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記者唐詠絮／彰化報導

蔡英文總統16日下午到順澤宮參拜，現場擠滿支持的人潮，蔡英文在致詞中強調，2020年選舉的意義，不只是選總統、立委，尤其是要去投票，將票投得高高，也是展現台灣人的意志，告訴全世界的人，台灣人有決心，保護台灣守護主權，再給蔡英文四年，台灣一定會更好。

▲總統蔡英文到埔鹽順澤宮參拜。（圖／記者唐詠絮攝）

▲總統蔡英文要鄉親再給她4年，台灣未來一定更好。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲總統蔡英文到埔鹽順澤宮參拜。（圖／記者唐詠絮攝）

為了國家元首到來，鄉長許文萍送上特產米及花椰菜乾，蔡英文說，聽到順澤宮的故事她一定要來，求個保佑，從主委魏信顧手上拿到帽子非常開心，「有這帽子，還蓋有印章，這樣我選總統應該能成，這次來讓順澤宮保佑一下」，也藉此向鄉親報告這3年來努力的政績。

▲總統蔡英文到埔鹽順澤宮參拜。（圖／記者唐詠絮攝）

▲總統蔡英文拿冠軍帽。（圖／記者唐詠絮攝）

蔡英文總統說，這幾年最重要的就是拚經濟，因為美中貿易戰，國際經濟起伏不定，但台灣經濟3年來穩定成長，上半年經濟成長率台灣成為四小龍第1名，執政團隊日以繼夜打拚，改變台灣體質，讓產業升級，年初台商投資至今6,100億，政府投資1,000億規模投入基礎建設，外商也投資，尤其彰化有全台最大的離岸風電，未來彰化縣一定是風光大縣，是全台灣第一名。

蔡英文表示，經濟有發展，稅收有增加，也提出台灣有史以來最大減稅方案，拿出預算照顧長者和幼兒，長照2.0，最初上任預算一年只有50億，明年增加到400億，0零到6歲，也從200億，增加到600億，未來將會持續加碼，做到最好照顧。

▲總統蔡英文到埔鹽順澤宮參拜。（圖／記者唐詠絮攝）

▲小英之友會成員。（圖／記者唐詠絮攝）

蔡英文向現場所有的支持者再次喊話，台灣現在有民主自由，是因為我們有主權，國際上美、英等很多民主國家都和台灣做好朋友，這是有史以來國際社會對台灣最支持的時候，因為台灣有決心保護自己的主權，若沒這決心，國際上也不會支持。

▲總統蔡英文到埔鹽順澤宮參拜。（圖／記者唐詠絮攝）

▲群眾簇擁。（圖／記者唐詠絮攝）

蔡英文也強調，2020年選舉的意義，不只是選總統、立委，尤其是要去投票，將票投得高高，也是展現台灣人的意志，告訴全世界的人，台灣人有決心，保護台灣守護主權。

▲總統蔡英文到埔鹽順澤宮參拜。（圖／記者唐詠絮攝）

最後也呼籲「再給蔡英文四年，台灣一定會更好，經濟繼續發展、社會照顧會更好、國防會更堅強，民主自由主權代代相傳，好不好？」、「立委一定要支持一定要讓國會過半」，最後說，很高興有這頂冠軍帽，帽上還有印章，所以明年應該可以成，現場響起熱烈掌聲，隨後趕往社頭天門宮參拜。

▲總統蔡英文到埔鹽順澤宮參拜。（圖／記者唐詠絮攝）

▲總統蔡英文親筆簽名帽。（圖／記者唐詠絮攝）

生火了！連我媽都用到發光

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