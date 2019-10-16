加速完成台南、橋頭科學園區招商進駐！陳其邁：不因選舉影響政策推動





▲陳其邁強調面對選舉也不能影響政策推動。（圖／翻攝自陳其邁臉書）

記者蔣婕妤／台北報導

身兼高雄市長的國民黨總統候選人韓國瑜15日開始向市府請假，全心投入總統大選，遭到外界批評是不顧市政。行政院副院長陳其邁16日晚間在臉書表示，即使面對選舉也不能影響政策推隊，細數近期政院在南部的種種政績，強調平衡南北差距是蔡政府的承諾。

陳其邁表示，距總統選舉不到三個月，選戰越來越熱鬧。但行政院長蘇貞昌要求大家堅守工作，不能因選舉影響行政院推動改革。

陳其邁透露，今天召集國發會、科技部、內政部及環保署，針對台南科學園區擴充案及設置橋頭科學園區，盤點開發時程，要求園區加速開發完成，並在110年底招商進駐。

陳其邁提到，因應美中貿易情勢發展，許多科技大廠開始重新調整全球投資布局，台灣成為外商及台商投資的新據點。

陳其邁說，橋頭科學園區籌設計畫已於前天在國發會審議通過，內政部去年也同意補助高雄市政府17.39億，開闢友情路等區外道路，「我在會中要求相關部會及地方政府加快都市計畫、環評、區段徵收及招商，並同步進行，讓推動期程再縮短，目標在110年底讓廠商就可以進場選地建廠。」

台南部分，陳其邁進一步說明，台南科學園區擴充案及橋頭科學園區的設置，將帶動南科台積電、路科華邦電及楠梓加工區的日月光等大廠和周邊產業供應鏈加碼投資，預估將為整體南部地區帶來近一兆元年產值、2萬8000個優質就業機會，打造台南、高雄科技走廊。

陳其邁強調，「拚經濟，平衡南北差距，這是蔡英文政府的承諾。」

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