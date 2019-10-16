板橋大遠百周慶開跑　化妝品3.8折起「單品項買二送一」囤貨最方便

▲板橋大遠百2019周年慶，化妝品與家電都有滿額加碼。（圖／記者蔡惠如攝、遠百提供）

記者蔡惠如／新北報導

新北最熱門的百貨公司板橋大遠百，首波周慶將在10／24至11／12開跑，針對重點商品化妝品，祭出5萬組特惠組，其中資生堂熱門商品百優精華乳組合，最低下殺到3.8折，今年還特別推出單一品項買二送一的組合，包括雅詩蘭黛特潤、蘭蔻激光煥白玫瑰露都入列，方便消費者「囤好囤滿」。

▲首四日資生堂東京櫃百優趁早組，價值6,131元，優惠價2,340元，限量30組。

▲首四日雅詩蘭黛NO1超級精華發燒組，價值7,488元，優惠價4,980元，限量20組。

板橋大遠百10／24至11／12周年慶，全館百貨服飾、名品累計滿5,000元送500元抵用券；化妝品、內睡衣當日單筆滿2,000元送200元抵用券，另加碼滿1萬元加送300元抵用券；國際精品單筆滿1萬元送1,000元抵用券；大家電的回饋也比一般百貨高，單筆消費滿1萬元送1,000元抵用券。

▲首四日蘭蔻激光煥白玫瑰露組，價值6,000元，優惠價3,600元，限量20組。

▲首四日嬌蘭皇家蜂王乳蜜露組，價值4,410元，優惠價2,205元，限量30組。

而今年才登場的HAPPY GO PAY，也配合周年慶推出加碼優惠，持遠東百貨APP使用HAPPY GO PAY消費，單筆滿2,000元贈點數200點；單筆消費滿5,000元即贈500點，遠百獨家再加碼消費禮單筆滿2,000元加贈100元電子抵用券。此外點數在周慶也能抵用更多，200點可換100元抵用券，比起平時100元抵用需要花350點去換，在周慶使用點數更划算。

▲首四日契爾氏金盞花推薦組，價值3,960元，優惠價2,790元，限量30組。

板橋大遠百表示，今年精品預購表現亮眼，GUCCI、OMEGA新品都帶動整體精品成長，預購目前業績成長達30%，下半年鎖定年輕族群及輕熟族群，引進精品新櫃「BALLY」，成為雙北首家櫃點。

▲Dyson智能吸塵機器人+V8無線吸塵器，原價57,800元，特價46,800元。

▲東妮寢飾蠶絲雙人冬被，原價14,360元，排隊價3,800元，限量100件。

針對大家電滿萬送千回饋，除了大家電單筆滿1萬元送1,000元抵用券外，指定專櫃單筆滿1萬元，可再加送500元抵用券，家用家電單筆滿5萬元，再加碼送1,000元抵用券，且點數可增加5倍。另在周年慶期間消費，滿2,000元便可獲得價值158萬「BMW 118i領航版」抽獎機會，是遠百體系史上單價最高的單一車款獎品。

▲周慶期間消費滿2,000元可抽BMW 118i領航版。