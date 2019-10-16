台灣大賽／郭子乾模仿韓國瑜請假開球　洪都拉斯走紅怕被砸

▲郭子乾、洪都拉斯。（圖／記者王真魚攝）



記者王真魚／台中報導

中信兄弟16日台灣大賽第4戰邀請「模仿天王」郭子乾和以「我們與惡的距離」入圍金鐘男配角獎的洪都拉斯擔任開球嘉賓，兩人開球一搭一唱，郭子乾開球前小秀一段模仿秀，台北市長柯文哲、高雄市長韓國瑜、鴻海創辦人相繼「上身」，逗得全場哈哈大笑。

在洪都拉斯的旁白串場介紹之下，郭子乾先是模仿柯市長，且語出驚人，「如果台北大巨蛋蓋好，我就不用來這開球。」球員們難掩笑意，連「恰恰」彭政閔都笑出來。

隨即登場的是準備「出征」請假三個月跑總統選舉的韓市長，郭子乾KUSO唱起一段「我現在要出征」，並向球迷表示：「大家都知道，我從16日開始請假，就是為了來洲際開球。」隨後高喊，「為了中信兄弟，不惜粉身碎骨。」引發全場歡呼。

壓軸模仿人物是郭台銘，郭子乾提醒球迷，等一下散場將各發一張鴻海股票，並打趣表示，「沒拿到的話，去找郭子乾，沒事在那邊亂發鴻海股票。」再度引發全場大笑。

兩人並非第一次擔任開球嘉賓，洪都拉斯透露，先前在閃亮之星棒球隊也開過球，郭子乾擁有棒球底子，雖然久未投球，但這次開球精準落入接捕的潘志芳手套中，洪都拉斯大讚很有水準，「以為他會挖地瓜，沒想到投進手套，球還有咻咻咻的聲音，感覺到很有速度。」

郭子乾精準開球，仍害怕打到擔任打者的洪都拉斯，不忘提醒他站遠一點。「我不好意思，怕砸到他。」郭子乾苦笑說，「要是因此休息半年，後續沒有演出的費用，如果要我負責，我可能承擔不起，要是因此休息半年，後續沒有演出的費用，如果要我負責，我可能承擔不起。」洪都拉斯補充表示：「而且我剛要在演藝圈走紅，千萬不要把我砸傷啊！」

這次受邀擔任兄弟開球嘉賓，兩人相當享受過程，不約而同表示：「今天真的很開心，希望兄弟能夠在主場贏球！」