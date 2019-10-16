台泥打造全台第一開放生態循環工廠　董事長張安平：用新思維突破工廠圍籬

▲ 台泥董事長張安平（右）、荷蘭駐台代表紀維德（左）。（圖／台泥提供）

記者李瑞瑾／台北報導

為推動工廠與社區共生共榮，台灣水泥公司規劃在花蓮和平水泥專業區，打造全台第一座開放生態循環工廠，並公開舉辦概念設計競賽。台泥董事長張安平強調，「台泥是認真的，而且已經在執行這個案子。」

台泥「和平開放生態循環工廠」概念設計競賽，今（16）日舉行說明會，張安平親自出席與有意投入的競賽團隊溝通，張安平說，「每一個人只有一個國籍，這個國籍就是地球。創造人類文明的工廠，不應該只是獨立個體，應該跟環境、社會、跟周遭百姓合作，成為生活的一部分。」

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▲ 台泥董事長張安平。（圖／記者李瑞瑾攝）

台泥以和平水泥廠、電廠以及和平生態港碼頭當作基地，透過開放式、完全不設限的概念設計，提供台灣專業設計團隊，對於循環經濟、未來工廠的描繪，也給學生隊伍築夢的機會。張安平認為，工廠是人造、可以改變的，當人的思想改變、有新的管理、新的技術、跟新的思維的時候，圍籬就可能被拆除，工廠的樣貌會開始被突破。

台泥邀請荷蘭駐台代表紀維德（Guy Wittich）分享荷蘭循環經濟經驗。紀維德舉例，荷蘭營建業也朝三大方針永續轉型，包含以租代買、材料追蹤與建材模組化等方式。以租代買舉例來說，像是買照明不買燈泡、買電梯的運送功能不買電梯，張安平表示，這樣一來廠商在製造器械時就會去思考，這些設備要如何做到「好回收、好處理」，也就會在永續材料上多做思考。

此外，材料追蹤能幫助回收材料再利用，讓每棟建築都是材料銀行；而建材模組化則是可以將材料拆開再利用，或是可輕易替建築擴增、縮減，台中花博的荷蘭館就是以此方式設計打造。

紀維德表示，荷蘭雖比台灣提前8-10年開始轉型，但很少看到如台泥由企業帶頭主動執行的案例，他認為，這是一個好的開始。

▲ 荷蘭駐台代表紀維德（Guy Wittich）。（圖／記者李瑞瑾攝）

台泥表示，這次概念設計競賽分為專業與學生兩組，9月18日上網公告後，目前總共有31組專業建築及設計團隊、16組來自成大、交大、北科大、逢甲、宜大等大專院校的師生隊伍參與，第一階段基地探勘已經進行三梯次，共近八十人到花蓮和平廠實地參觀，競賽活動將於12月27日公布專業組與學生組入選前三名，2020年三月底將底定和平開放生態循環工廠之設計團隊。

除了和平開放生態循環工廠設計概念競賽外，張安平表示，明年1月5日蘇花改通車時，台泥將會開放第一階段場域「台泥DAKA」，DAKA是太魯閣語瞭望台的意思，第一階段開放的區域除了將向地方招募特色生態市集，邀請地方參與、提供過路旅人休憩空間，也將融合台泥循環經濟發展的理念。「台泥DAKA」將是和平廠打開圍牆供蘇花改通車後的遊客到來歇腳，也是先行為和平地區建立起一個與外界的連接點，展現工廠與社區的共生價值。

台泥也舉辦和平之美青少年暨學童繪畫比賽，邀請國中及國小學子，畫出和平美麗的風景及對和平的美好想像，即日起收件至11月15日止，入選的畫作，將有機會彩繪在台九線上的水泥廊道上，成為蘇花改通車後進入花蓮的第一個地標。