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婦聯會決議「不轉型為政黨」　嗆民進黨將台灣推向威權復辟

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▲雷倩出席婦聯會採產是否收歸國有聽證會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲婦聯會主委雷倩。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者楊亞璇／台北報導

婦聯會16天下午2點召開會員代表大會，討論是否依政黨法規定，於12月6日前申請轉型為政黨。婦聯會晚間7時發出新聞稿表示，會員投票表決以9票贊成、61票反對、2票廢票決定，婦聯會將堅持其愛國敬軍、服務社會之公益宗旨，不轉換為政黨。

婦聯會痛批，政黨法違背人民受憲法第十四條保障的結社自由，為違憲之惡法；內政部如果年底依該法第43條大規模解散所謂「與本法規定不符」的政黨及政治團體，明顯抵觸憲法增修條文第五條對人民政治參與的保障，更是僭越國家憲政設計的擴權，會將台灣推向威權復辟的深淵，呼籲民進黨懸崖勒馬，勿讓民主蒙羞。

婦聯會表示，107年2月1日行政院黨產會逕行認定婦聯會為中國國民黨的附隨組織，本會不服提出多起行政訴訟，後經臺北高等行政法院裁定停止訴訟程序，等待大法官會議公布釋憲結果。在停審期間，黨產會竟於108年3月19日再下行政處分，命令婦聯會將99.3%的財產388億餘元在30日內移轉國有，經本會緊急聲請停止執行，高等行政法院於108年4月18日裁定停止執行，該處分之本訴仍在進行中。

婦聯會指出，目前婦聯會388億元財產遭黨產會下令沒收，雖還在行政訴訟中，仍應依婦聯會之宗旨預做規劃，將財產用之於全民。故會中同時通過兩項相關議案：

一、捐助成立「財團法人中華民國婦女聯合會新世紀基金會」，由可動用的資產中提撥1億2千萬元成立基金，維持婦聯會之精神，繼續推動婦聯會一貫之慈善福利事項。

二、「財產捐贈公益團體」案，目前凍結的資產一旦訴訟獲勝取回，將全數移作公益；並分配現有（訴訟中）財產之200億元做定向捐贈，捐贈給公益團體作為軍警消榮眷福利、社會福利、公益慈善事業、長照服務、以及婦幼及青年發展與福利事項之用。歡迎各社福團體擬具計畫向婦聯會提出申請，合於資格者將立即簽訂附條件的贈與契約，於司法訴訟勝訴後依約履行。

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