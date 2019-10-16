刮刮樂「麻將」總獎金破7.9億任你拿　頭獎200萬有6個快試手氣

▲台彩推出2款刮刮樂「麻將」、「釣蝦趣」，總獎項超過316萬個，總獎金超過10.4億元。（圖／台彩提供）

記者紀佳妘／台北報導

台灣彩券公司今（16）日推出2款刮刮樂，其中一款是迄今發行過28期的「麻將」，每張售價200元，一共有6個頭獎200萬元，另款則是「釣蝦趣」，每張售價100元，2款刮刮樂總獎項超過316萬個，總獎金超過10.4億元。

迄今發行過28期的刮刮樂「麻將」再度回歸，遊戲面額包括200元、300元、500元、1,000元等，每次上市都迅速完銷，其中每張售價200元的刮刮樂「麻將」，於2008年首次發行至前次2018年3月推出總共已發行28期，累積總銷售張數高達1.45億張，可說是刮刮樂益智延長型玩法中，最受歡迎的熱銷遊戲。

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這次發行的「麻將」共有6個頭獎200萬元，超過20萬個1,000元（含）以上獎項，總獎項超過183萬個，總獎金逾7.9億元，總中獎率30.04%。遊戲規格共有12局遊戲，只要任一局的麻將符號全數出現在「您的麻將」區，就能得到該局遊戲對應的獎金；若「您的麻將」區內同時刮出「中」、「發」、「白」三個麻將符號，即可贏得獎金1,000元，距離上次推出已經超過1年半，台彩預計將造成一股搶「刮」熱潮。

此外，台彩也推出新款刮刮樂「釣蝦趣」，每張售價100元，玩法設計為5局比大小，任一比賽中，若「您的蝦」數字大於「對手的蝦」，即得該比賽對應的獎金，最高獎金30萬元有3個，超過14萬個500元（含）以上的獎項，高達5次中獎機會，總獎項超過133萬個。