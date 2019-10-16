　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

刮刮樂「麻將」總獎金破7.9億任你拿　頭獎200萬有6個快試手氣

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼台彩推出2款刮刮樂「麻將」、「釣蝦趣」，總獎項超過316萬個，總獎金超過10.4億元。（圖／台彩提供）

▲台彩推出2款刮刮樂「麻將」、「釣蝦趣」，總獎項超過316萬個，總獎金超過10.4億元。（圖／台彩提供）

記者紀佳妘／台北報導

台灣彩券公司今（16）日推出2款刮刮樂，其中一款是迄今發行過28期的「麻將」，每張售價200元，一共有6個頭獎200萬元，另款則是「釣蝦趣」，每張售價100元，2款刮刮樂總獎項超過316萬個，總獎金超過10.4億元。

迄今發行過28期的刮刮樂「麻將」再度回歸，遊戲面額包括200元、300元、500元、1,000元等，每次上市都迅速完銷，其中每張售價200元的刮刮樂「麻將」，於2008年首次發行至前次2018年3月推出總共已發行28期，累積總銷售張數高達1.45億張，可說是刮刮樂益智延長型玩法中，最受歡迎的熱銷遊戲。

請繼續往下閱讀...

這次發行的「麻將」共有6個頭獎200萬元，超過20萬個1,000元（含）以上獎項，總獎項超過183萬個，總獎金逾7.9億元，總中獎率30.04%。遊戲規格共有12局遊戲，只要任一局的麻將符號全數出現在「您的麻將」區，就能得到該局遊戲對應的獎金；若「您的麻將」區內同時刮出「中」、「發」、「白」三個麻將符號，即可贏得獎金1,000元，距離上次推出已經超過1年半，台彩預計將造成一股搶「刮」熱潮。

此外，台彩也推出新款刮刮樂「釣蝦趣」，每張售價100元，玩法設計為5局比大小，任一比賽中，若「您的蝦」數字大於「對手的蝦」，即得該比賽對應的獎金，最高獎金30萬元有3個，超過14萬個500元（含）以上的獎項，高達5次中獎機會，總獎項超過133萬個。

ET快訊
修杰楷、林予晞床戲太激烈！　賈靜雯現場追問：拍幾次有伸舌頭嗎
連接兩張外送訂單！　他一看備註欄嚇歪...下秒直接報警
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

郭台銘70歲大壽晚宴廣邀　張忠謀、蔡明忠皆為座上賓

旅客不隨身行李　貨物稅同享2萬元的免稅額

刮刮樂「麻將」總獎金破7.9億任你拿　頭獎200萬有6個快試手氣

台泥打造全台第一開放生態循環工廠　董事長張安平：用新思維突破工廠圍籬

沃旭亞太總裁柏森文邀網友面對面　「智慧能源週」解答離岸風電疑問

5G無人機全台首飛　鴻海、亞太電信、交大攜手展示AIoT智慧交通監控

花旗鎖定高資產客戶　14種外幣提領免手續費、信用卡回饋翻倍送

罷工案裁決結果出爐　長榮航：擬提出行政訴訟捍衛公司權益

遭控德州廠違法排放汙染物　台塑美國公司以15億元和解

匯集AIoT＋5G應用　「DO IT Today創新科技館」秀29項新技術

雪莉脫去偶像包袱做回原本的自己　生前只想被愛：請疼愛我一點吧！

仙女新娘婚禮唱鄧紫棋的歌　 一開口爆發力嗓音...跪了！！

被傳統道德綁架！顧公婆給孝親費　他外遇太太卻被檢討...親媽：要忍

韓國瑜終於親口說「放韓假了」　正式宣布請假3個月拚總統大選

具荷拉開直播「哭到心碎」　悼念雪莉：會連妳的份認真活著

跟大雅殉職勇消告別...國旗覆棺！ 台中50分隊「同時鳴笛10秒哀悼」

台灣實力女歌手現身《蒙面》飆唱《陰天》　吳宗憲大讚：唱得比莫文蔚還好

售價6萬5！Galaxy Fold重新亮相 清脆摺疊聲超療癒還附藍芽耳機

突休克昏倒！他倒路口險遭車輾 護理師經過「實施CPR」暖救一命

飛兒《蒙面》被問「你單飛是被逼的嗎？」 侯佩岑急救援：不要再逼她了

郭台銘70歲大壽晚宴廣邀　張忠謀、蔡明忠皆為座上賓

旅客不隨身行李　貨物稅同享2萬元的免稅額

刮刮樂「麻將」總獎金破7.9億任你拿　頭獎200萬有6個快試手氣

台泥打造全台第一開放生態循環工廠　董事長張安平：用新思維突破工廠圍籬

沃旭亞太總裁柏森文邀網友面對面　「智慧能源週」解答離岸風電疑問

5G無人機全台首飛　鴻海、亞太電信、交大攜手展示AIoT智慧交通監控

花旗鎖定高資產客戶　14種外幣提領免手續費、信用卡回饋翻倍送

罷工案裁決結果出爐　長榮航：擬提出行政訴訟捍衛公司權益

遭控德州廠違法排放汙染物　台塑美國公司以15億元和解

匯集AIoT＋5G應用　「DO IT Today創新科技館」秀29項新技術

板橋大遠百周慶開跑　化妝品3.8折起「單品項買二送一」囤貨最方便

楊謹華扮新聞圈女強人　淚灑記者會：堅持初衷好難

他花760萬買「飛到飽機票」！爽搭頭等艙救陌生客…航空公司被搭到破產

遇見對的人丁文琪...林宥嘉甜認「人生終於上軌道的感覺」！

婦聯會決議「不轉為政黨」 內政部：年底依政黨法廢止立案

郭台銘70歲大壽晚宴廣邀　張忠謀、蔡明忠皆為座上賓

全台唯一大閘蟹吃到飽　台南遠東Café加價777至888元可享用

加速完成台南、橋頭科學園區招商進駐！陳其邁：不因選舉影響政策推動

陳吉仲照顧農民權益　南下嘉義談福利與年金制度

警路口左轉他急煞摔癱…探病稱「你自摔我無過失」　受害人淚：等不到道歉

財經熱門新聞

高雄男比1中4億大樂透！首例捐鉅款

即／大樂透7.2億出爐！中了馬上放假

美元匯價創一年以來新低　換新台幣5萬多賺1600元台幣

0.28再現！日圓現鈔逾5個月來最便宜

專訪北都／斷訊事件吃相太難看！

勞動部認定Foodpanda、Uber Eats與外送員為雇傭關係　將依法開罰

電動機車補助明年減為7000元　業界擬降價刺激買氣

外送員列入僱傭關係後月入10萬夢碎？　勞動部出面說明　

台銀老董看鼠年景氣　碎步快行

人力銀行調查：外送員最高月入18萬 、最低僅2萬

全家「科技2店」下周二亮相　超商業界首創5G智販新體驗

國際貴金屬貴森森　台銀生肖幣破8年新高

長榮航空自辦選務推派多元勞方代表　拒絕長榮企工黑箱作業

北都22頻道授權費爭議調處再破局

更多熱門

相關新聞

IKEA買時鐘！新竹哥刮中「最殘念的頭獎」

IKEA買時鐘！新竹哥刮中「最殘念的頭獎」

IKEA來台25周年，推出一系列活動回饋消費者。新竹一名男網友昨日前往IKEA購物，並幸運刮中頭獎，但他卻高興不起來，而店員也忍不住給予安慰，沒想到一席話等於在傷口上撒鹽，讓他覺得更淒涼了。

即／大樂透7.2億出爐！中了馬上放假

即／大樂透7.2億出爐！中了馬上放假

高雄男比1中4億大樂透！首例捐鉅款

高雄男比1中4億大樂透！首例捐鉅款

尾牙中獎請喝飲料　童顏妹遭同事臭臉

尾牙中獎請喝飲料　童顏妹遭同事臭臉

中8億彩券！58歲幸運得主淪兇嫌

中8億彩券！58歲幸運得主淪兇嫌

關鍵字：

台彩刮刮樂釣蝦趣麻將中獎頭獎財神爺幸運兒

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 眼霜 金鐘獎 南方澳 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

拒連千毅包養…子涵性交易黑歷史曝光

和孫安佐運動片曝光！米砂認了：我拍的

子涵「爸爸開檳榔攤」爆假千金！家世遭起底

楊冪「突摘漁網耳環」被罵！

瑤瑤韓國喝喜酒穿這樣：賓客眼神變了

阿姨搭捷運「有老人起來」　年輕人不理：沒坐博愛座

宋茜憔悴恍神現身！中斷拍戲「火速飛韓國」見雪莉

5機車連撞畫面曝！騎士倒地驚恐逃命

美估20號颱恐生成！吳德榮曝2路徑

子涵遭爆進廠維修！塌鼻舊照曝光

全台「6處郵局」11月起改中午才開

「劉喬安花名冊」揭13金釵價碼　辣模赴美126萬

雪莉「急救單曝光」家屬心痛接受屍檢

福原愛第一次在台灣喝喜酒！

南太鉉PO雪莉「勇敢盯鏡頭」獨照：你要好好休息

更多

最夯影音

更多
雪莉脫去偶像包袱做回原本的自己　生前只想被愛：請疼愛我一點吧！

雪莉脫去偶像包袱做回原本的自己　生前只想被愛：請疼愛我一點吧！
仙女新娘婚禮唱鄧紫棋的歌　 一開口爆發力嗓音...跪了！！

仙女新娘婚禮唱鄧紫棋的歌　 一開口爆發力嗓音...跪了！！

被傳統道德綁架！顧公婆給孝親費　他外遇太太卻被檢討...親媽：要忍

被傳統道德綁架！顧公婆給孝親費　他外遇太太卻被檢討...親媽：要忍

韓國瑜終於親口說「放韓假了」　正式宣布請假3個月拚總統大選

韓國瑜終於親口說「放韓假了」　正式宣布請假3個月拚總統大選

具荷拉開直播「哭到心碎」　悼念雪莉：會連妳的份認真活著

具荷拉開直播「哭到心碎」　悼念雪莉：會連妳的份認真活著

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面