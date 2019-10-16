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台南郵局「銀髮踏青樂悠郵」活動　鼓勵銀髮族走出戶外

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▲台南郵局辦銀髮健行活動，並捐贈協助給弱勢團體。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南郵局辦銀髮健行活動，並捐贈協助給弱勢團體。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南郵局10月16日上午 9時30分至11時30分，在柳營區江南渡假村舉辦「中華郵政不老運動─銀髮踏青樂悠郵」活動，活動報名參加長者人數75人，鼓勵銀髮族走出戶外，參與社會活動，拓展人際關係，擁抱自然與人群，並藉由踏青活動培養運動習慣保持身心健康。

參加人員於上午9時50分完成報到後，首先由台南郵局副局長陳淑容致詞歡迎參加者，柳營區區公所李至彬主任秘書、江南渡假村黃進良執行長…等人都到場關心。

活動開始由顏秀珍老師帶來幾分鐘的健身操，在每位長者現場活動一下筋骨後，陳副局長與來賓及全體參加長者大合照後，接續分不老組（台南地區）、長青組（新營地區）環湖踏青健行，健行中有解說員導覽附近周圍環境，活動結束，致贈每位參加者餐盒及紀念品1份，健行活動現場充滿歡樂聲，非常熱鬧。

台南郵局陳淑容副局長表示，「中華郵政不老運動─銀髮踏青樂悠郵 」活動，其主要目的是配合政府關懷長者政策，期透過系列活動宣揚此 理念，鼓勵銀髮族走出戶外，參與社會活動，並藉由踏青活動培養運動習慣，讓長輩身心更健康、活得更幸福！

▲台南郵局辦銀髮健行活動，並捐贈協助給弱勢團體。（圖／記者林悅翻攝，下同）

另，台南郵局配合郵政商城「關懷農產郵挺小農做公益」專案關懷弱勢團體，每訂購1箱南化愛文芒果即捐贈10元，合計3200箱共計3萬2000元，送愛到財團法人台南私立菩提林教養院；每訂購麻豆文洲伯文旦1箱即捐10元合計3600箱共3萬6000元送愛到蘆葦啟智中心，也辦理捐贈儀式。

陳淑容副局長進一步表示，郵局從事公益活動響應博愛助人精神向來不落人後，本次配合台灣郵政協會辦理「購買關懷農產行銷品-關懷弱勢團體」捐贈儀式，台南郵局購買麻豆柚子禮盒100箱，每箱700元共7萬元農產品，送愛到福利部台南教養院社福單位，期藉此拋磚引玉，「郵愛旦生力量」，帶動各界重視對弱勢團體的協助與關懷。

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