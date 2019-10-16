沃旭亞太總裁柏森文邀網友面對面　「智慧能源週」解答離岸風電疑問

▲沃旭亞太區總裁暨台灣董事長柏森文（中）與受邀網友。（圖／沃旭能源提供）

記者姚惠茹／台北報導



沃旭能源亞太區總裁暨台灣董事長柏森文(Matthias Bausenwein)今（16）日在「台灣國際智慧能源週」，首次與受邀網友面對面，親自解答對於離岸風電產業的提問，並在攤位上設有離岸風場VR體驗，讓參觀者不需出海就能模擬風機運維技師站在風機上鳥瞰整座風場。

▲沃旭能源亞太總裁柏森文（中）邀網友面對面解答離岸風電疑問。（圖／沃旭能源提供）

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柏森文表示，日前在紐約舉行的聯合國氣候行動峰會上，沃旭能源執行長Henrik Poulsen和多家國際企業共同宣示將採取具體實際行動減少碳排放量，以將全球氣溫上升限制在1.5 °C之內，而沃旭能源也預定在2023年實現零碳排的目標。

柏森文表示，沃旭在台灣致力於創造綠色能源，不僅參與建造示範風場海洋風電，並且積極推動大彰化離岸風場建造工程，目前需要更多在地人才參與，並積極尋求認同沃旭企業願景的夥伴，共同為推動更乾淨、更永續的未來而努力。

▲沃旭能源參展「台灣國際智慧能源週」。（圖／記者姚惠茹攝）



「台灣國際智慧能源週」展會期間，沃旭除了向台灣產官學研各界介紹在台灣推動大彰化離岸風場進度、建置台灣首座離岸風場海洋風電的實務經驗外，並在現場招募本地菁英，希望有更多台灣人才加入大彰化離岸風場建造及運維，為台灣創造乾淨能源及永續未來。

沃旭能源以台灣為亞太總部，目前員工人數已經突破80人，柏森文強調，沃旭在大彰化各離岸風場的運維工作將持續至少25年以上，並已開始與本地大專院校合作培育在地運維人才，待2022年大彰化離岸風場第一階段完工商轉，將可正式成為沃旭在地運維的第一批生力軍。

▲沃旭能源設有離岸風場VR體驗。（圖／沃旭能源提供）