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陳吉仲照顧農民權益　南下嘉義談福利與年金制度

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▲▼ 農委會主委陳吉中談老農年金 。（圖／陳明文辦公室提供）

▲▼ 農委會主委陳吉仲南下嘉義談農民福利與退休金 。（圖／陳明文辦公室提供）

記者翁伊森／嘉義報導

農委會主委陳吉仲與嘉義縣山區立委陳明文等人，16日在梅山鄉農會舉辦照顧農民之農民福利與年金制度座談會。農委會主委陳吉仲說，農民退休年金是農委會所推動的四個保險體系的「最後一哩路」，此政策讓農民滿65歲退休後就可以領取老農津貼加上國民年金，吸引青年從農。

▲▼ 農委會主委陳吉中談老農年金 。（圖／陳明文辦公室提供）

陳吉仲表示，農委會在照顧農民的部分，主要著重在建構四大農民福利體系，在全國各農會總幹事協助鼓勵之下，農民已陸續加入農民健康保險、開辦農民職業災害保險、規劃農民退休制度、推動農業保險。農業保險專法已送到立法院審查，若是審查順利，明年就可開始實施。農民退休制度目前正在農委會討論，未來會提供保單表格農民參考。

陳吉仲指出，針對無法取得農保身分有實際從事農業工作之農民，自108年8月7日起勞軍公教退休人員、外籍或大陸配偶為全民健保第三類被保險人，即可加入農保災害照顧農民。目前老農津貼是7256元，此政策是四年調一次，明年一月開始也將調整到7567元。

立委陳明文表示，現在繳農民健康保險65歲以上的老農就可以領老農津貼，農委會正在推動為65歲以下的農民建立退休年金制度，農民繳一定費率的保費，年滿65歲退休就可以同時領老農津貼加上國保年金，農民退休後預計月領15000元左右為目標，整體提高青年農民從農意願。

陳吉仲主委在座談會上聽取農民建議，在擴大農業保險保障範圍上，除了107年至108年擴增9品項農業設施、蓮霧、木瓜、虱目魚、鳳梨、香蕉、文旦柚、甜柿、番石榴農業保單，在未來規劃部分上正積極聽取農民建議納入新品項，目前已加入紅龍果、柑橘類、葡萄、西瓜、鱸魚、吳郭魚等品項，梅山鄉茶農及農民也建議農委會將茶葉、西施柚等農產納入保險。

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