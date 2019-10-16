全球百大「數位企業」榜單…台灣僅2家　郭台銘心急了

▲郭台銘認為，台灣發展「AI智慧島」已經刻不容緩。（圖／翻攝自郭台銘臉書）



記者王致凱／綜合報導

《富比士》（Forbes）雜誌公布2019年全球百大數位企業榜，台灣從原本6家入榜跌到只剩2家。鴻海創辦人郭台銘表示，「AI 智慧島」的發展已經刻不容緩，台灣必須追求數位的創新紅利，才能跟上世界科技及數位發展的浪潮。

郭台銘在臉書上說，「AI智慧島」關乎台灣未來20年發展關鍵，所多人對AI科技不了解，認為AI會搶了人的工作，但其實大部分是誤解。他以保險業務員舉例，有了AI的幫助，不僅不會被取代，還會成為「超級業務員」。

他解釋，「其實道理很簡單，AI能在第一時間就提供對任何見面對象的精密分析，讓每個提案都精準，每句話都正中下懷，再加上所有重複性工作都由AI代勞，我們會有更多的時間用來互動，聊天，關心彼此，生意一定會更好。」他補充說，AI讓人們能將時間和精力花在更有價值的地方，專注於更多人性，創意及精細的層面上。

郭台銘提到，新時代是台灣的機會，但在《富比士》最新公布百大數位企業排行榜中，台灣企業去年原本有6家上榜，今年卻只有2家，代表AI 智慧島的發展刻不容緩，台灣要拋棄平庸式的經濟成長，追求數位的創新紅利，政府老舊及不適宜的法規應該大幅度修正，才能跟上世界科技及數位發展的浪潮。

《富比士》自2018年起從全球2000大企業中挑選技術、媒體、數位零售、電信類企業，依據營業額、盈利、資產和股價等各項指標評選出百大數位企業。相較於去年的榜單，今年前10名企業幾乎全數大洗牌，原本排行前10的企業今年幾乎跌出40名之外，顯示數位科技的瞬息萬變。

今年前10大企業中，蘋果（APPLE）一口氣上升38名拿下冠軍，其次分別為微軟、三星、Alphabet、AT&T、Amazon、Verizon、中國移動、迪士尼和Facebook。台灣企業方面，台積電位居第20名，鴻海則是第25名。.

至於2018年入榜的6家台灣企業，則分別為可成科技（24）、台積電（62）、南亞科技（77）、英業達（89）、聯發科（90）和大立光（100）。

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