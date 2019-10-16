選戰倒數！桃園展演中心牆面被破壞　噴上「蔡英文共匪」紅漆

▲桃園展演中心牆面被噴「蔡英文共匪」紅漆文字。（圖／翻攝自網路）



記者楊淑媛／桃園報導

距2020總統大選，還有80多天，桃園市桃園區人潮聚集的藝文展演中心標示牆面，16日竟遭人噴上「蔡英文共匪」紅漆文字！市議員余信憲臉書PO文直呼「太誇張了啦！」，並表示已向轄管的桃園警分局同安派出所報案，要求揪出抵毀公物的噴漆者！同時也呼籲選民要理性，有言論自由，不代表可以抵毀公物、詆毀他人。

對於桃園區人口密度最高的藝文展演中心標示牆，被噴上醒目的「蔡英文共匪」紅漆文字，余信憲臉書PO文指出，太誇張了啦！ 桃園居然發生這種事情，在藝文展演中心的標示牆，噴上「蔡英文共匪」，言論自由不代表可以這樣，民眾向其服務處反映後，他已立馬向同安派出所報案。

▲市議員余信憲臉書Po出展演中心牆面，被噴「蔡英文共匪」紅漆。（圖／翻攝自網路）



余信憲說，2020大選將屆，他呼籲選民要理性，有言論自由，不代表可以抵毀公物、抵毀他人，不理性的訴求，不會增加讓自己理想的候選人當選的機會。余信憲在臉書Po出此事後，網友紛紛留言：「太過份了！」、「做人基本的道德都沒有...到底是在幹嘛，何況又是公眾場合。」、「噴漆的人不對，這樣做對公物對人都是不尊敬的…」、「任何破壞都應譴責，不應老是分藍綠，台灣可以不要只有顏色好嗎？」、「希望有一天，我們只有對錯，沒有顏色。」、「真沒水準破壞公物，選民失去理性了，要揪出來勞動服務」。

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