樂天市場全球布局　開拓台、日、法、德市場跨境商機

▲日本樂天集團、中華民國對外貿易發展協會共同舉辦「樂天日－台日法德跨境電商說明暨洽談會」。（圖／樂天市場提供）

記者洪菱鞠／台北報導

日本樂天集團啟動「Glocal」全球在地營運計劃，其中著重日本、台灣、法國及德國4大經濟大國，因此攜手中華民國對外貿易發展協會共同舉辦「樂天日－台日法德跨境電商說明暨洽談會」，由台灣樂天市場李志興財務長與外貿協會林芳苗副秘書長簽署雙方合作備忘錄，要將台灣電商產業跨境引入全球。

2018年初，日本樂天集團正式提出One Strategy全球戰略，以會員、品牌、大數據3大策略為基礎佈局全球，將點數經濟延伸運用，一方面是創造會員完善的消費體驗，同時更是要建構所謂的樂天生態圈，而目前除了在日本擁有超過60%的業績占比，平均每筆消費高達141.7美元，在海外市場部分，德國樂天、法國樂天都是當地第3大電商平台。

日本樂天表示，德國網路使用者高達5,200萬、網際網路覆蓋率83%，而德國樂天站上產品數多達2100萬件，年業績成長超過40%，市場目前徵集電子產品、戶外休閒用品、高品質家電類產品，未來成長潛力大。

另外，法國為全球第7大經濟體、購買力名列世界第10大，法國電商年交易額約1,000億歐元，74%的買賣活動屬於跨境交易，而法國樂天的活躍消費者人數達2,200萬，消費者對電腦、電子產品、運動用品、戶外休閒用品、自行車、家電等產品抱持高度興趣的高消費市場。

為了將全球資源拓展到海外並在地深耕，樂天市場不僅投入當地的電商事業，如今更將以台灣為基地，與外貿協會簽署雙方合作備忘錄，並建立中文電子商務顧問團隊，下一步將帶領台灣電商前進日、德、法，開拓其他國家市場的跨境商機。