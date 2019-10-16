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警路口左轉他急煞摔癱…探病稱「你自摔我無過失」　受害人淚：等不到道歉

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▲▼殘疾,身障,輪椅。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲鍾姓警員於路口左轉，吳男見狀急煞摔癱，但鍾男堅稱自己無過失，讓吳男10/16在法庭上哽咽痛訴「等不到一句道歉」。（示意圖，非新聞當事人／取自免費圖庫Pixabay）

記者羅志華／台北報導

北市吳姓男子經營鋁門窗生意，於2018年7月13日騎車行經松智路與莊敬路325巷交界時，見鍾姓警員突於路口左轉，急煞失衡重摔在地，造成他下半身癱瘓，無法再經營事業，生活更依賴專人照護。北院10月16日開庭，鍾姓警員稱「已盡注意義務，沒有過失」，辯護律師也說，「鍾姓警員陪吳男就醫，1年多來也不斷關心，態度良好」；原本在輪椅上默默聽庭的吳男，聽到這段不禁哽咽痛訴，「鍾姓員警1年多來只看過我兩次，且來探病時都堅稱『是我自摔』，到現在我等不到一句道歉！」。

吳男今日在律師陪同下，由朋友推著輪椅出庭，鍾姓警員則請了2名律師辯護；鍾男在庭上否認過失，更於警詢時供稱「吳男自摔後撞上他」，現場勘驗監視器畫面，只見鍾男原在路中央等待左轉，騎在對向的吳男見鍾男突然起步，嚇得緊急煞車，隨後失去平衡向右重摔；多次播放後，法官也吐槽，「吳男沒有自摔後滑行撞上你啊」。

在先前鑑定中，已認定鍾姓警員左轉速度過快，致吳男急煞倒地重傷，但鍾男不服，已申請再議，並表明雖有和解意願，但金額部分要等再議結果出來，釐清肇事責任比例後再談，辯護律師接著表示，鍾男已於路口減速、注意對向來車，並有打方向燈，應無過失。

但吳男律師表示，吳男受傷後身心承受極大痛苦，不僅行動不便、無法經營事業，更因下半身已無知覺，生活需要專人照護，以吳男剩餘壽命來看，未來幾年每月看護費6萬、工作損失每月4萬，光這樣就已達2000萬元，還沒算醫療費及精神撫慰金；律師接著說，吳男不是想逼死一個年輕人，金額可以再談，但鍾男若真心和解，就不該再堅持自己「無過失」，至今更沒有一句道歉，讓吳男感受不到他的誠意。

對此，鍾男律師表示，「鍾男一路陪同吳男就醫，且一直與吳男的兒子連繫、釋出善意」，希望能含保險給付，以500萬元和解。

原本在輪椅上默默聽庭的吳男，聽到這裡突然情緒激動，並舉手請求發言，一開口便哽咽痛訴，「當天我沒看到鍾男陪我就醫，他只是一直問我兒子我在哪住院，1年多來也只來看我2次，怎麼有陪同就醫？哪有持續關心？」，吳男越說越激動接著淚訴，「鍾男探望我時，一直堅持是我自摔，他一點責任都沒有，到現在我連一句道歉都等不到！」

開庭結束後，只見吳男和律師在庭外討論，鍾男與2名律師從旁而過，不僅毫無表示歉意，甚至連一絲交集都沒有，似乎只想趕快離開。吳男受訪表示，受傷後公司只能交給老員工打理，還差點經營不下去，且鍾男一直沒表明警員身分，直到最近鍾男父母向他道歉時提到，「鍾男那天（穿著便服）趕著到派出所上班，才會一時不注意釀禍」，他才明白為民服務的警察，自己出事時卻是這樣；吳男友人接著說，事發當天他有到醫院去看吳男，根本沒看到鍾男，哪有甚麼「陪同就醫」，且鍾男還一度不願出面作筆錄，讓他們相當傻眼。

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