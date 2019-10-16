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國防知性之旅　空軍台南基地19日開放參觀

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▲國防部10月19日在空軍台南基地辦理營區開放活動，歡迎全國民眾扶老攜幼蒞臨參觀。（圖／記者林悅翻攝）

▲國防部10月19日在空軍台南基地辦理營區開放活動，歡迎全國民眾扶老攜幼蒞臨參觀。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

國防部10月19日（星期六）在空軍台南基地辦理營區開放活動，自上午7時起開放民眾進場，9時起正式各項表演，活動至下午4時結束，為展現國軍建軍備戰成果，增進與民眾接觸及良性互動，凝聚民眾向心，激發全民國防意識，團結全民防衛力量。

空軍台南基地在這場活動中展示有現行使用IDF、幻象2000、F-16等各飛機及武器裝備地面展覽，活動最高潮在於安排有雷虎特技小組空中表演，多年難得一見，精彩可期，歡迎全國民眾扶老攜幼蒞臨參觀。

▲國防部10月19日在空軍台南基地辦理營區開放活動，歡迎全國民眾扶老攜幼蒞臨參觀。（圖／記者林悅翻攝）

當日不開放一般車輛入營，營區周邊道路實施交通管制，請多利用免費接駁車往返。（一）接駁站設置情況：接駁車服務時間自6時30分起至14時止，班距5至10分鐘1班車。1、高鐵台南站、台鐵沙崙站及高鐵台南站停車場（歸仁七路及高發一路交叉路口）。2、南紡世貿展覽中心停車場（台南市仁德區義林路77號）。3、喜樹路停車場（台南市南區喜樹路340巷）

（二）搭乘火車：1、搭乘至台鐵沙崙站後出站，前往歸仁七路及高發一路交叉路口轉搭接駁車前往活動會場。2、台鐵台南站前站出站後，轉搭5號公車（自費）前往活動會場。
（三）自行開車，停車資訊：1、南紡世貿展覽中心停車場（台南市仁德區義林路77號，計1200處汽車車位）。2、高鐵台南站停車場（歸仁一路、歸仁三路、歸仁五路、歸仁九路、歸仁十一路、歸仁十三路、歸仁十五路、大武路一段、高發二路及高發三路雙向路邊停車，計2500處汽車車位）。3、喜樹路停車場（台南市南區喜樹路340巷，台86線往安平方向，計1200處汽車車位）。

（四）騎乘機車：1、騎乘機踏車民眾，可至營區北側門機車停車場（大同路3段490巷至台1號道沿線機場路，計3000處機車車位），停放機車後步行入營。2、衛生福利部疾病管制署南區管制中心圍牆外人行道（生產路與大同路口以南至大同路與機場路口），停放機車後步行入營。3、台1線（生產路與大同路口以南至大同路與保仁路口）東側人行道，停放機車後步行入營。

（五）接駁車服務時間：1、往程：活動當日上午6時30時起至下午2時止。2、返程：下午4時活動結束疏運至全部民眾離營為止。3、班距：尖峰時段客滿即開車，離峰時段每5至15分鐘1一班車。4、採點到點方式接駁，沿途不提供上、下車服務。

活動相關資訊諮詢：（一）請至「台南市政府民政局」（https://www.twtainan.net/）及「台南旅遊網」（https://www.twtainan.net/）網站查詢（二）或至空軍司令部全球資訊網－營區開放專區（網址：www.air.mnd.gov.tw）及空軍司令部臉書粉絲專頁（網址：www.facebook.com/cafhq）查詢。

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