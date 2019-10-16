5G無人機全台首飛　鴻海、亞太電信、交大攜手展示AIoT智慧交通監控

▲左起為交通大學AI學院副院郭志義教授、科技部前瞻司副司長蔡妙慈、亞太電信董事長呂芳銘、NCC射頻暨資源處副處長牛信仁、亞太電信總經理黃南仁、台灣愛立信總經理藍尚立。（圖／鴻海提供）

記者姚惠茹／台北報導

鴻海（2317）今（16）日攜手旗下亞太電信（3682）與交大共同展示5G實驗網成果，以無人機秀出AIoT（人工智慧物聯網）的多項應用，透過5G穩定、高頻寬、即時等特性，讓無人機進行空拍時，可將高解析度影像快速傳回地面控制站。

看準5G發展，鴻海科技集團去年初與國立交通大學共同成立「鴻海-交大聯合研究中心」，打造5G實驗網，整合AIoT的創新應用型態，延伸出許多關於智能影像的相關服務，搭載5G網路，展演全台5G無人機首飛、智慧監控及智慧交通等應用。

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▲鴻海集團副總裁暨亞太電信董事長呂芳銘。（圖／鴻海提供）

鴻海集團副總裁暨亞太電信董事長呂芳銘表示，亞太電信從2014年起就提出智慧生活願景，積極轉型為新科技服務營運商，布局5G創新應用，致力推動智慧製造、智慧零售、智慧能源、智慧農業、智慧空氣品質監測等領域，打造六大第一紀錄。

呂芳銘補充，六大第一包括領先業界取得台灣第一張5G實驗網執照；打造台灣首家GSMA Open Lab認證實驗室；率先以5G網路支持全台第一個8K影像即時轉播；業界第一個推動臉部辨識服務，整合「AI視覺辨識」相關應用，投入於校園、零售、銀行、製造等領域；並且是全台最大智慧讀表通訊方案供應商，打造智慧電網系統，透過即時遠端通訊讀表，改善供電品質；協助政府進行空汙防制，推出智能空氣品質監測平台，囊括最多合作縣市。

▲5G無人機全台首飛。（圖／鴻海提供）

這次展演5G結合無人機應用，透過5G穩定、高頻寬、即時等特性，讓無人機進行空拍時，可將高解析度影像快速傳回地面控制站，進行VR成像，同時結合邊緣計算能力與AI技術，快速進行車輛、人物巡邏與偵測，即時回傳交通流量或區域人口熱絡程度，進而得知交通是否壅塞或是否適合開發成商業區。

此外，無人機還可針對高空建築物進行立面掃描，協助工程人員判別電線裸露與建築外牆剝落的位置，省去危險與耗時的人為勘查，降低高空作業的安全風險，並在火災、地震意外發生時，無人機可針對建物外圍進行人群辨識，便於救援人員快速展開展營救工作。

▲國立交通大學電機學院副院長郭峻因展演輪椅應用。（圖／鴻海提供）

同時，透過5G高頻寬即時傳輸的特性，可以將即時路況影像與AI分析結果透過5G網路即時傳送給該區域所有用路人，達到危險路況預警目標，有效降低車禍事故發生，未來將可應用於自駕車、智慧車等無人載具車輛，提供即時危險路況警示與提醒。

甚至將5G運用在智慧交通領域，推出智慧輪椅，結合5G網路，運用AI及物聯網多元圖像資訊融合搭配合作，當智慧自駕輪椅在行駛間遇到車輛，將會自動停止，讓感測器與輪椅自駕系統之間的訊息傳送變得更快更準確，因應路況即時做出反應，保障身障者及自駕輪椅使用者的安全。