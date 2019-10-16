【廣編】DV TOKYO又來囉！周年慶期間進駐新光三越

【廣編】

圖、文／DV TOKYO提供

讓所有藝人、部落客網紅趨之若鶩的日本原裝進口品牌《DV TOKYO》，於10月16日到10月21日進駐新光三越A11。趕在周年慶熱潮，《DV TOKYO》快閃店將趁勢推出「新光週年慶超值優惠組」，原本市值9450元的童齡霜1瓶、童齡露精華液1瓶以及童齡凍膜1瓶合計只要半價4050元，下殺五折再加贈童齡無針水光課程1堂。

除了超值的《DV TOKYO》「新光週年慶童齡超值優惠組」，DV TOKYO新光三越快閃店再加碼推出「小資女神優惠組」 以及「逆齡女神美肌組」。「小資女神優惠組」 內含醇養妍2盒（30入）、童齡精華液1瓶以及童齡化妝水1瓶，折扣後3399元（原價5430元）。「逆齡女神美肌組」內含童齡精華液1瓶、童齡霜1瓶、童齡凍膜1瓶、蜂毒緊緻精質安瓶1盒再加贈童齡無針水光課程（極效保濕）1堂，折扣後只要7699元（原價11460元）。現場消費除了可搭新光三越滿2000送200的活動外，消費滿2500元贈送DV TOKYO旅行組、滿5000元贈按摩玉石以及時尚提臀運動褲、滿7500元贈DV TOKYO時尚保溫瓶、滿10000元贈Cashmere圍巾，買越多省越多。。