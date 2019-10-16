花旗鎖定高資產客戶　14種外幣提領免手續費、信用卡回饋翻倍送

▲花旗（台灣）銀行信用卡暨信貸事業群資深副總裁李吉彬（左）、花旗（台灣）銀行消費金融總事業群負責人賀德俐（中）以及花旗（台灣）銀行零售銀行事業群負責人胡醒賢（右）。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

花旗（台灣）銀行今（16）日推出「花旗全球外幣通」，連結花旗晶片金融卡與綜合貨幣存款帳戶，民眾在海外提領14種貨幣現鈔或透過簽帳金融卡刷卡消費，享免手續費優惠。另外，花旗預計明年推出Citi Prestige信用卡全新尊榮權益，海內外消費平均15元享1哩回饋，讓民眾輕鬆兌換逾60家航空機票。

花旗（台灣）銀行消費金融總事業群負責人賀德俐表示，根據花旗內部的大數據分析顯示，高端信用卡客戶的旅遊／海外消費以及餐飲支出較一般信用卡客戶分別高出17到19倍，更有超過8成的財富管理客戶持有外幣資產，因此特別針對客戶需求，推出新服務與產品。

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為貼近客戶差旅需求，花旗銀行這次推出「花旗全球外幣通」，聰明連結花旗晶片金融卡與綜合貨幣存款帳戶，持卡人在海外提領14種貨幣，包括美金、人民幣、日圓、英鎊、加幣、港幣、澳幣、瑞士法郎、紐西蘭幣、瑞典幣、歐元、新加坡幣、南非幣、泰銖等，或以這14種貨幣計價的刷卡消費時，可直接由該交易外幣的綜合貨幣存款帳戶餘額扣款，無須轉換為台幣後扣款。換句話說，持卡人可享海外現金提領及海外刷卡消費免手續費的優惠。

只要透過花旗行動家App，不用開辦費，即可輕鬆開啟「花旗全球外幣通」的功能，搭配花旗行動生活家的線上外匯交易平台，達到即換即用，讓客戶的海外現金提領及刷卡消費，都如同當地人一樣簡單方便。

花旗銀行鎖定高端客戶，預計2020年推出Citi Prestige信用卡全新尊榮權益，不分海內外消費，原先單筆消費每30元可獲得紅利3點，直接翻倍為6點紅利回饋，相當於平均消費15元即可獲得1哩（3點紅利兌1哩），快速累積紅利、輕鬆兌換逾60家航空公司機票。

此外，滙豐（台灣）銀行10月初也推出「滙豐卓越理財環球Visa金融卡」，一張金融卡鎖定9種外幣，包括歐元、英鎊、美元、加幣、港元、日圓、星幣、澳幣以及紐幣，持卡人只要先在國內將戶頭裡的新台幣轉換成該國幣別，到指定國家刷卡消費，可直接從帳戶扣款，也可在全球60國貼有VISA／PLUS標誌的提款機，提領9種外幣現鈔，可免手續費，若遇到外幣不足時，可自動從客戶的新台幣帳戶轉換。