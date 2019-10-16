遭控德州廠違法排放汙染物　台塑美國公司以15億元和解

▲台塑集團總裁王文淵。（圖／記者李毓康攝）

記者余弦妙／台北報導

台塑德州廠遭控傾倒塑膠顆粒，汙染工廠附近的水資源，遭到美國聯邦法院認定違反聯邦「淨水法」，台塑美國公司在美國時間15日同意支付5000萬美元（約台幣15億3千萬元）和解，對此台塑今天證實並提到已與原告達成全面和解，並同意將在未來5年內投資5000萬美元，促進當地公益。

對此，台塑今（16）日回應，台塑美國公司將秉持安全環保方式生產，確保各項環保措施優於石化業界，善盡環境永續之企業社會責任，並強調台塑與台塑美國公司是兩家不一樣的公司，台灣塑膠工業股份有限公司僅持有台塑美國公司股份逾22%，並非經營者。

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台塑美國公司在今年6月，被美國聯邦法院認定排放塑膠顆粒的行為違反聯邦淨水法，外界當時認為台塑可能面臨高達1億6200萬美元（約新台幣50億元）的罰款，幸虧台塑僅以5000萬美元就達成和解。

綜合外電報導，雙方在15日達和解，台塑美國公司同意支付5000萬美元，用於改善當地河川水質。另外台塑也將捐款75萬美元給當地一個青年扶助計畫，提供低收入青少年和兒童餐食、點心和交通運輸。不過，這項和解協議還需要經過美國司法部和環境政策署的檢視及批准。

另外，台塑美國公司也承諾，將再投資4000萬美元增加一個雨水滯留池，以進一步減少塑膠粒排放機率，並全面進行檢討改善，積極推動「嚴格管制塑膠粒不落地」。



