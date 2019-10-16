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罷工案裁決結果出爐　長榮航：擬提出行政訴訟捍衛公司權益

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▲長榮航空發言人陳耀銘表示，勞動部今（16）日公佈裁決委員會決議裁罰，長榮航空不排除提起行政訴訟，以捍衛公司權益。（圖／資料照）

▲長榮航空發言人陳耀銘表示，勞動部今（16）日公佈裁決委員會決議裁罰，長榮航空不排除提起行政訴訟，以捍衛公司權益。（圖／資料照）

記者林淑慧／台北報導

長榮航空罷工勞裁案結果出爐。勞動部今（16）日公佈裁決委員會決議對資方進行裁罰，長榮航空表示，將會依規定繳納罰款，但也將會於接到裁決書後進一步研究提出行政訴訟之可行性，爭取公司應有的權益。

對於勞動部的裁決結果，長榮航空指出，對此結果深表遺憾，認為勞動部的裁決結果已經嚴重損害公司治理，也影響民營企業自主管理的權限。

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長榮航空表示，將秉持誠信原則以及對公司員工的承諾，漸進式給予優待機票獎勵，並遵循公司內部相關的管理規則實行；對於勞動部的裁決結果，長榮航空亦將研議行政救濟之可行性。以下為長榮航空書面聲明全文：


長榮航空對裁決結果表遺憾 不排除提行政訴訟捍衛公司權益

勞動部今(16)日公布桃園市空服員職業工會(簡稱桃空職工)針對長榮航空5月8日「公司因應罷工可能採取之措施」公告、以及長榮海運為確保其員工及財產安全於大門口設置錄影機之勞裁案審議結果，裁決委員會決議對長榮航空進行裁罰，對此結果長榮航空深表遺憾，認為勞動部的裁決結果已經嚴重損害公司治理，也影響民營企業自主管理的權限。長榮航空表示將會依規定繳納罰款，但也將會於接到裁決書後進一步研究提出行政訴訟之可行性，爭取公司應有的權益。

▲長榮航空表示在罷工行動落幕後，已盡最大努力彌平空地勤員工之間的裂痕，不願見到員工情誼再度撕裂。（圖／長榮航空提供）

▲長榮航空表示在罷工行動落幕後，已盡最大努力彌平空地勤員工之間的裂痕，不願見到員工情誼再度撕裂。（圖／長榮航空提供）


優待票不該成為不當勞裁之標的，亦不該是工會破壞勞資和諧的手段

長榮航空再次強調，0508公告是公司告知全體員工一旦發生罷工時的應變措施，公司給予員工獎勵措施應屬公司治理的一部分，提供員工的各項福利也應該有依營運狀況作調整的權利，這是法律賦予公司的自主管理權，不應成為不當勞動裁決的標的。


桃空職工很清楚的知道公司已經公告，一旦發生罷工，為降低罷工造成的虧損，將不得不取消全體員工優待機票使用的福利措施，但為感謝並獎勵仍願意出勤的員工，上述措施將不包含罷工期間支援公司之員工。桃空職工在發動罷工前，對內大聲疾呼「公司的優待票根本是乞丐票，寧可不要」，並以「你的一票絕對贏過乞丐票」鼓吹其會員投下罷工贊成票；但在罷工後卻刻意大動作要求公司應給予其會員與在罷工期間支援公司同仁相同的獎勵，此等前後不一、大玩兩面手法的行徑，長榮航空無法認同。


桃空職工以不理性手段施壓主管機關 明顯影響裁決結果


長榮航空在7月6日罷工結束當日與桃空職工簽訂協議，雙方皆同意漸進式給予優待機票，公司已按照協議在兩個月內提出漸進式給予優待機票方案，並在8月初已開放參與罷工者使用聯航優待機票。但桃空職工在罷工事件過後的四次協商會議中，不但不願接受公司所提出的漸進式恢復方案，反而極盡各種方式於一個月內進行三次向主管機關施壓的活動，包括9月6日到勞動部抗議、9月18日聯合立法委員召開記者會、9月27日到勞動部於24小時內舉辦3場記者會及靜坐。而且該工會為達目的，甚至對長榮航空進行一連串的抹黑，包括不顧飛安，打壓勞權、妨害言論自由…等(如附圖)，不但不願讓公司營運回歸正常軌道，更刻意阻礙勞資間的融合。


雖然如此，長榮航空本著照顧員工的精神，在勞資雙方尚未達成協議的情況下，仍決定依照8月6日協商時所提出的漸進式給予優待機票方案來執行。此外，也會依員工對公司的貢獻度及個別表現，視個案提前給予優待機票之獎勵，相信公司多項作為已符合當時勞資雙方達成漸進式給予優待機票的原則和精神。

▲長榮航空在罷工落幕後，經營團隊祭出多項促銷及線上旅展，努力衝刺營收及獲利成長。（圖／記者林敬旻攝）

▲長榮航空在罷工落幕後，經營團隊祭出多項促銷及線上旅展，努力衝刺營收及獲利成長。（圖／記者林敬旻攝）

長榮海運合理保護公司資產，且該行為與長榮航空無涉


長榮海運民生大樓並非長榮航空的辦公場所，經長榮航空詢問長榮海運，得知長榮海運為保護大樓安全，原本就設有保全錄影設備，而桃空職工在長榮海運民生大樓大門口前舉辦罷工投票期間，嚴重影響長榮海運員工與洽公人員的進出動線，也有造成衝突疑慮，因此長榮海運在公司內部加設錄影裝置，確保一旦發生衝突有存證依據，可以保護公司資產及員工安全。此舉與長榮航空無關，但桃空職工卻藉此操弄、指控長榮航空窺伺、影響投票，勞動部也只因長榮海運為長榮航空主要股東之一，就逕行推定設置錄影機是長榮航空所為而予以裁罰，此決議無法讓人信服。


公司將漸進式給予優待機票，呼籲桃空職工不要影響員工權利


長榮航空將秉持誠信原則以及對公司員工的承諾，漸進式給予優待機票獎勵，並遵循公司內部相關的管理規則實行；對於勞動部的裁決結果，長榮航空亦將研議行政救濟之可行性。長榮航空也呼籲桃空職工應該回歸理性，無論本案未來是否進入司法訴訟程序，桃空職工都不應以任何方式影響司法機關之判決，也不應藉此製造事端，一再撕裂勞資雙方的和諧。

長榮航空公司 發布
2019年10月16日

ET快訊
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