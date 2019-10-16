小米空氣淨化機3「5千有找」　適用15坪主打小家庭

▲小米空氣淨化機3將在10月底上市。（圖／小米提供，以下同）

記者蔡惠如／台北報導

8月才剛發布旗下Pro空氣清淨機，大陸品牌小米今（10／16）再發佈旗下另一平價產品線的升級款「空氣淨化機3」，比起前代外型與體積沒多大變化，強調淨化力再升級，適用坪數約在15坪左右，是適合小家庭的新選擇，售價也相當平實，價格訂在4,495元，預計10／22在台上市。

秋冬正是空污好發季節，空氣清淨機也是百貨周年慶熱銷的重點家電，新款小米空氣淨化器 3，主打全新空氣增壓系統，400m³/h 的顆粒物CADR，淨化面積可達到48m²，換算約莫為15坪，整體機身設計方正，簡單外觀可適合各種居家風格。

機身上也配備有OLED觸控顯示螢幕，能夠呈現即時PM2.5 濃度、溫濕度、Wi-Fi 連接與工作模式，且支援米家 APP，能夠遠端查看家中空氣品質變化，另可透過小愛同學輕鬆開關淨化器，也可查詢室內濕度、濾芯剩餘天數及設定睡眠模式。

繼全國電子、法雅客之後，今小米也宣布與燦坤3C合作，將進駐其體系283間門市，預計將於年底前開賣超過60個品項，其中16間精選門市特別設置小米木質品牌專櫃，71間門市設立小米專區，燦坤3C通路主要以手機與週邊配件為主，全國電子商品則以家電為主，小米空氣淨化機3將於10／22在專賣店與全國電子開賣。