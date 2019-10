匯集AIoT＋5G應用　「DO IT Today創新科技館」秀29項新技術

▲左為工研院副院長張培仁展示「電信操縱無人機隊」。(圖/記者姚惠茹攝)

記者姚惠茹/台北報導

經濟部技術處今(16)日與電電公會,以29項創新技術共同打造「DO IT Today 創新科技館」,集結工研院、資策會、金屬中心等八家研發型法人代表,秀出AIoT+5G應用,包括電信操控無人機隊、B-BOX區塊鏈智取櫃、智慧影像分析。



技術處簡任技正林浩鉅表示,「DO IT Today 創新科技館」是今年最後一場聚焦5G、AIOT帶來的智慧創新應用,以去年為例,法人科專挹注40.22億元投入智慧科技領域研發,占總經費的25.52%,在法人科專研究領域中居冠。



工研院副院長張培仁表示, 「DO IT Today 創新科技館」匯集工研院、資策會、金屬中心等8個研發法人的29項創新技術,包括時下最夯5G、AIoT技術,例如5G效能量測實驗室,協助廠商優化產品效能贏在5G起跑點,並展出AI晶片架構設計、深度神經網路晶片等AI關鍵技術,助廠商進攻AI商機。

請繼續往下閱讀...

▲工研院開發的「視線追蹤技術」。(圖/記者姚惠茹攝)

張培仁說明,工研院研發的「電信操縱無人機隊」,優化使用4G網路搭配Wi-Fi雙鏈路通訊方案、客製化光學鏡頭,兼具數據與圖像傳輸功能,即時影像串流延遲不到1秒,並能多人同時觀看,等於可以同時管理多架無人機,應用在「定點維安」、「空中警車巡邏」、「橋樑巡檢」等。

工研院開發的「視線追蹤技術」,可適用於任何類型的攝影機,搭配視線追蹤軟體,不需繁瑣的校正流程,即可判斷人眼視線位置,有別於傳統的眼球追蹤技術需要較複雜的校正程序,因此更有利落實於民生應用,例如用於消費商店、博物館導覽等。

▲「B-BOX區塊鏈智取櫃」。(圖/記者姚惠茹攝)



工研院研發的「智慧影像分析」,可即時捕捉人物的全身衣著與外觀等,進行即時影像串流處理,透過智慧影像分析與辨識來歸納人物,重點是能「跨攝影機」進行影像識別,適用於高價商品展覽、VIP活動場所外,或是廣泛佈署的智慧零售、智慧餐飲等場域。



資策會團隊研發「B-BOX區塊鏈智取櫃」,則是運用區塊鏈的智能合約技術,將傳統智取櫃內的軟體服務,大量轉移至區塊鏈網路運作,簡化流程並直接使用手機APP互動方式,使得智取櫃不用建置觸控式螢幕與服務主機,大幅降低75%櫃體建置成本。