匯集AIoT＋5G應用　「DO IT Today創新科技館」秀29項新技術

▲左為工研院副院長張培仁展示「電信操縱無人機隊」。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

經濟部技術處今（16）日與電電公會，以29項創新技術共同打造「DO IT Today 創新科技館」，集結工研院、資策會、金屬中心等八家研發型法人代表，秀出AIoT＋5G應用，包括電信操控無人機隊、B-BOX區塊鏈智取櫃、智慧影像分析。



技術處簡任技正林浩鉅表示，「DO IT Today 創新科技館」是今年最後一場聚焦5G、AIOT帶來的智慧創新應用，以去年為例，法人科專挹注40.22億元投入智慧科技領域研發，占總經費的25.52%，在法人科專研究領域中居冠。



工研院副院長張培仁表示， 「DO IT Today 創新科技館」匯集工研院、資策會、金屬中心等8個研發法人的29項創新技術，包括時下最夯5G、AIoT技術，例如5G效能量測實驗室，協助廠商優化產品效能贏在5G起跑點，並展出AI晶片架構設計、深度神經網路晶片等AI關鍵技術，助廠商進攻AI商機。

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▲工研院開發的「視線追蹤技術」。（圖／記者姚惠茹攝）

張培仁說明，工研院研發的「電信操縱無人機隊」，優化使用4G網路搭配Wi-Fi雙鏈路通訊方案、客製化光學鏡頭，兼具數據與圖像傳輸功能，即時影像串流延遲不到1秒，並能多人同時觀看，等於可以同時管理多架無人機，應用在「定點維安」、「空中警車巡邏」、「橋樑巡檢」等。

工研院開發的「視線追蹤技術」，可適用於任何類型的攝影機，搭配視線追蹤軟體，不需繁瑣的校正流程，即可判斷人眼視線位置，有別於傳統的眼球追蹤技術需要較複雜的校正程序，因此更有利落實於民生應用，例如用於消費商店、博物館導覽等。

▲「B-BOX區塊鏈智取櫃」。（圖／記者姚惠茹攝）



工研院研發的「智慧影像分析」，可即時捕捉人物的全身衣著與外觀等，進行即時影像串流處理，透過智慧影像分析與辨識來歸納人物，重點是能「跨攝影機」進行影像識別，適用於高價商品展覽、VIP活動場所外，或是廣泛佈署的智慧零售、智慧餐飲等場域。



資策會團隊研發「B-BOX區塊鏈智取櫃」，則是運用區塊鏈的智能合約技術，將傳統智取櫃內的軟體服務，大量轉移至區塊鏈網路運作，簡化流程並直接使用手機APP互動方式，使得智取櫃不用建置觸控式螢幕與服務主機，大幅降低75%櫃體建置成本。