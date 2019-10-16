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吳敦義談福岡賀電烏龍事件：離譜至極！儘速向監察院進行舉發

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▲國民黨主席吳敦義主持中常會。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨主席吳敦義主持中常會。（資料照／記者林敬旻攝）

記者羅婉庭／台北報導

我國駐日福岡辦事處於未經查證下，公開來源具有疑慮之日本首相國慶賀電，事後遭日本官方否認；對此，國民黨中常委16日於中常會上提案，黨中央應主動向監察院舉發，請監察委員介入調查；國民黨主席吳敦義指出，民進黨急於扭轉外交無能的形象，才會發生這樣離譜至極的事情。

吳敦義說，此次福岡賀電案顯示，民進黨政府在近來連續發生友邦與我斷交事件後，急於扭轉外交無能的形象，而發生公佈不知來源、離譜至極的烏龍賀電案！

吳敦義指出，細數3年來蔡政府友邦七國斷交、主要貿易夥伴間自由貿易協定的推動毫無進展，而「跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）」已在去年12月底正式生效實行，而兩岸間ECFA十年大限又將在明年到期，對企業的重大衝擊，已是現在進行式，而蔡政府還在以來源不明賀電欺騙國人，掩蓋其外交的無能。他責成本黨智庫彙集相關資料，轉由立院黨團儘速向監察院進行舉發。

外交部駐日本福岡辦事處在4日國慶酒會上，發生宣讀日本首相安倍晉三署名的賀電烏龍，且賀電以「中華民國」稱呼台灣，但隨即遭到日方打臉否認，福岡分處隨後也發表聲明承認賀電不是發自首相府。

中常會下午通過李德維等多位中常委連署提案，針對福岡辦事處於未經查證下，公開來源具有疑慮之日本首相國慶賀電，配合民進黨政府營造外交突破假相，建請黨中央主動向監察院舉發，請監察委員介入調查。

提案說明指出，此烏龍賀電案，不僅已造成我國外交部之誠信受損，亦嚴重影響我國與日本之外交關係。儘管行政院長蘇貞昌於立法院備詢時表示將嚴格查處，但國慶四天假期過後，外交部依然以拖等變，未回應國人的質疑。駐日代表謝長廷也不願承認錯誤，公開真相。並以「他們沒有說賀電是假的」以及「保護轉交賀電者」等藉口，企圖掩蓋此事真相。

提案中質疑，先前大阪辦事處蘇啟誠事件及近日福岡安倍國慶烏龍賀電事件，看出我駐日各分處都可直接繞過東京本部，向國內國安及外交高層報告，本次賀電事件是否又是一件外交部駐外單位自導自演的國際鬧劇，必須深入調查，釐清真相。

提案說明中也強調，此次外交賀電案不僅已使我國外交體系成為國際笑話，也嚴重打擊大多數專業守份外交人員之士氣。建請本黨持續關注本案，並建議移請監察院深入調查，確實揪出外交體系中揣摩上意的害群之馬，以期國人能重拾對外交體系之信心。

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