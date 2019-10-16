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嘉大特色研發成果展　AI機器人、耐旱香米技術大突破

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▲▼ 嘉大108年特色研究暨高教深耕計畫成果 AI智慧機器人助農事 。（圖／記者翁伊森攝）

▲▼ 嘉大108年特色研究暨高教深耕計畫成果展，校長艾群致詞 。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義大學16日於蘭潭校區國際交流學園舉辦108年度研發成果暨高等教育深耕計畫聯合成果展，展現百年大學的研發能力。此次以嘉大師生各項研發成果及執行高等教育深耕計畫經驗交流分享為主題，透過相互觀摩與學習，期能進行跨域學習或教學相長成效。

▲▼ 嘉大108年特色研究暨高教深耕計畫成果 AI智慧機器人助農事 。（圖／記者翁伊森攝）

▲▼ 嘉大108年特色研發成果展開發以AI智慧機器人助農事 。（圖／記者翁伊森攝）

嘉大今年研發成果展特色包括艾群校長為解決農民防治病蟲害選擇提高農藥劑量，衍生造成的環境環境汙染等問題，研發「甜椒植保機器人」以改善農業中施藥環節，利用AI結合六軸機械手臂與影像辨識系統做到農藥精準噴灑功效。

▲▼ 嘉大108年特色研究暨高教深耕計畫成果 AI智慧機器人助農事 。（圖／記者翁伊森攝）

▲▼ 嘉大AI智慧機器人精準噴灑 。（圖／記者翁伊森攝）

柯建全教授「開發蝴蝶蘭精準環控、肥灌及品質分級之智慧檢測系統」，改善傳統由具栽培經驗人員採目視方式分級，所需人力成本極高與品管與標準不一之問題，及其它教師在「在苗圃篩選出對牛樟扦插苗有益菌株及其專一性引子開發」、「新型電洞傳輸層材料」、「蕨類生態及功能性特徵研究」及「外來種生物防治」等，為智慧農業的發展卯足全力。

▲▼ 嘉大108年特色研究暨高教深耕計畫成果 AI智慧機器人助農事 。（圖／記者翁伊森攝）

▲▼ 嘉大108年特色研究暨高教深耕計畫，教授黃文理推出耐旱香米 ，旁為發酵茶焙茶技術研習競賽特等獎的農場管理系三年級學生蔡哲庭。（圖／記者翁伊森攝）


在農產品研發成果上，教授農藝學系教授黃文理與農試所合作，推出國內第一批具耐旱且優質稻米「嘉大台南1號香米」、「嘉大台南2號」及「嘉大台南糯3號」;許成光教授研發「溫控快速發酵風味醬油」縮短發酵時間，簡化生油後製過程，以及「黑豆保健茶飲」、「百年桂圓艾爾精釀啤酒」等，皆為食農發展開啓展新的契機。

會場外展示各項研究成果，進行互動體驗，提供研發產品試吃及試飲。同時邀請甫獲108年南投縣府舉辦部分發酵茶焙茶技術研習競賽特等獎的農場管理系三年級學生蔡哲庭現場示範泡茶及解說茶道。

▲▼ 嘉大108年特色研究暨高教深耕計畫成果 AI智慧機器人助農事 。（圖／記者翁伊森攝）

嘉大連續兩年榮獲教育部高等教育深耕計畫補助，為展現及分享推動「落實教學創新提升教學品質」、「發展學校特色」、「提升高教公共性」、「善盡社會責任」及附冊USR計畫等五大面向成果。嘉大在落實教學創新及提升教學品質，推動營運型總整課程，教授學生將在校所學各領域專業知識及技能與社會接軌，縮短學用落差。

發展學校特色方面，除食安食農特色，智慧農業的發展提供農業技術轉型及農業世代人力不足問題的解決方案，例如：與行政院農業委員會農業藥物毒物試驗所合作，開設無人機農藥代噴技術人員訓練班。另外關懷弱勢學生提供補助及獎助金，提升高教公共性。善盡社會責任部分，落實產學鏈結，研發各種產品，例如：健康乳酸菌或友善栽植無毒玉米等，展現嘉大高等教育深耕計畫豐碩執行成果。

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