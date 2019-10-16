松果購物登錄興櫃市場　雙11單日交易額挑戰翻倍漲

▲松果購物董事長郭家齊、總經理吳佩雯出席興櫃前法說會。（圖／松果購物提供）

記者洪菱鞠／台北報導

B2B2C電商平台「松果購物」在今年1月份完成A輪投資，獲得新台幣1.5億資金挹注，除了有母公司創業家兄弟大力支持，也引進中信創投等數位策略投資者，而16日更以每股參考價26元登錄興櫃電商股，最高來到33.01元，漲幅26.96%。

松果購物2018年總交易額9.26億元，營業收入達1.51億元，每股盈餘1.32元，今年1～9月累計交易額表現已突破11億元，YOY達92%，累計營收為1.99億元，亦較去年同期年成長97%，交易額、營收表現皆已超越去年全年表現。

松果購物董事長郭家齊表示，目前平台已吸引超過4700家廠商進駐，商品數超過25萬件，APP在今年9月份達200萬下載數，每月活躍用戶也較2016年增幅達4000%，整體營運狀況穩健。而在4月起更首創電商「合作夥伴自訂分潤比計畫」，帶動平均分潤比大幅躍進，推升強勁成長動能。

進一步分析松果購物的體質及營運表現，最大兩塊支出在於人力及廣告的投資，透過團隊系統化及輕資產設計模式，逐步優化營運效率，平均每位員工月均交易額貢獻度相較2017年大幅成長6成來到198萬元；持續不斷加大廣告投資，但卻降低廣告費在營業額的佔比，顯示在AI科技及廣告策略上的精準成效。

對於下一步，松果購物認為商品及科技是下一個突圍的起火點，未來將持續籌備系統化工具，目標2020年突破100萬商品數，短線將以科技創造精準爆品推進，長線則瞄準聚沙成塔的長尾效應，透過AI不斷精進，帶動消費體驗及銷售助力的倍增。此外，面對接下來的雙11，平台也表示已備戰好迎接佔了全年交易額超過3成的Q4旺季，雙11單日將挑戰交易額年成長超過100%。

雙11即將到來，去年東森購物全通路在雙11單日全通路業績破2億，今年目標挑戰翻倍成長，因此從4、5月開始已經在著手進行規劃，東森購物網暨草莓網執行長楊俊元透露，商品將聚焦在3c、家電、美妝、民生用品等品類，已向廠商預訂做好備貨；為了因應活動當天可能出現流量飆升的狀況，此次效能將比平時多10倍以上，並且特別找時段做6小時系統測試，從各方面來看，他信心表示「準備好了」。