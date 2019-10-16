搶先韓國瑜到順澤宮　蔡英文拿到神帽喜孜孜：有了它，選舉沒問題了！

記者唐詠絮／彰化報導

今年最夯的冠軍神帽，讓總統蔡英文也趕在對手韓國瑜之前，16日到順澤宮接地氣，訊息提前在網路曝光，廟方擠得水洩不通，主委魏信顧高興的說，這是順澤宮首度有國家元首到，非常的光榮，總統蔡英文收到主委送的帽子後，笑著高興的說「有了這頂帽子，我明年選舉沒問題了」，說完台下的民眾都拍手叫好。

▲總統蔡英文到埔鹽順澤宮參拜。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲總統蔡英文說有了這頂帽子選舉沒問題了。（圖／記者唐詠絮翻攝）

負責安排此次行程的立委洪宗熠說，總統彰化順澤宮的行程非常緊湊，也剛好下午在台中參訪，之前有送給總統一頂順澤宮的帽子，就專程安排下午4點許到順澤宮參拜，也藉著廟方冠軍神帽的加持，能夠順利讓總統連任，全程由自來水公司董事長魏明谷及內政部長陪同。

▲總統蔡英文到埔鹽順澤宮參拜等候的人潮滿滿。（圖／記者唐詠絮攝）

而彰化縣長王惠美聽到總統到順澤宮，下午也提前在3時30分許到廟方迎接總統到來，這也是藍營縣市首長，首度與總統面對面，也藉此見面機會跟總統表示，縣內迫切的二林精密園區與彰化市鐵路高架化兩大建設能早日實現。

▲縣長王惠美也到順澤宮迎接總統。（圖／記者唐詠絮攝）

下午順澤宮在案桌上擺上許多繡有「Taiwan」的冠軍神帽，原來這是廠商專門作給外籍人士用的，先準備500頂，如果不夠再加製，魏信顧也說，順澤宮沒有黨派色彩，只要是愛台灣，愛這塊土地，歡迎各界人士到現場參香，也到埔鹽鄉內旅遊觀光。

▲總統在冠軍神帽簽名。（圖／記者唐詠絮攝）

▲廟方加碼500頂有Taiiwan的冠軍神帽。（圖／記者唐詠絮攝）

►我沒有遲到，是時間遲到了！

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