中美貿易戰＋大陸經濟下行風險　金管會要求銀行年底要打消呆帳

▲金管會要求台資銀行在大陸的分行、子行，一有逾放就必須用盈餘打消。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

中美貿易戰對全球經濟帶來不同程度的影響，外界關注是否會影響台資銀行在大陸的分行、子行的營運。金管會主委顧立雄今（16）日對此表示，相關數據沒有太多變化，但要求國銀在大陸分行一有逾放，就要用盈餘打消，最晚年底前一定要打消，希望盡量不要讓風險擴及到總行。

金管會主委顧立雄今天出席「美中貿易戰升級‧台灣的新機會」研討會，他致詞時指出，目前貿易戰爭端所影響的層面可分為2部分，首先是貿易戰升溫，導致全球貿易衰退，世界貿易組織（WTO）已將今年全球貿易成長預測大幅下修至1.2%，遠不及今年4月預估的成長2.6%。

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第二是對經濟衰退或放緩的疑慮，依據OECD發表最新的經濟預測，已下修今、明兩年全球經濟成長率為2.9%及3.0%，低於去年的3.6%，更警告今年成長率將創下近10年以來最低紀錄。

不過，顧立雄說，目前中美貿易爭端並未對我國經濟或金融市場產生重大不利影響，部分學者甚至分析，我國與部分東南亞國家可能受惠於貿易紛爭下的轉單效應。依據行政院主計總處預測，今年我國經濟成長率為2.46%，較5月預測數上修0.27個百分點；另據統計，截至8月底，國內上市櫃營收合計約21.56兆元，也與去年同期相當，因此台股基本面尚屬穩健，而今年以來台股表現也優於多數鄰近國家。

顧立雄表示，目前已督促台資銀行大陸分行，授信應提列足額的備抵呆帳，使授信風險不致轉嫁至總部，並做好授信品質的管控，同時持續注意國際金融情勢變化，並密切掌握市場，必要時採取相關穩定股市、期市措施，以及業務應變計畫。

在中美貿易戰尚未停歇、大陸經濟下行風險等影響下，是否會衝擊台資銀行在大陸子行或分行的獲利？顧立雄對此指出，目前相關數據沒有太多變化，大陸整體曝險金額占淨值比例有下降，但因銀行資產增加，曝險金額沒有減少，但占淨值比例確實有下降，顯見有些銀行授信趨於謹慎，數字上沒有看到明顯有實際影響，因此獲利還是OK。

顧立雄表示，外界關注大陸地方型的銀行是否有潛在風險，但至少到目前為止，銀行回報並沒有相關問題，但希望盡量不要讓風險擴及到總行，首先是大陸分行若有逾放的話，就要用盈餘來打消，再者是控制曝險須在淨值一定比例以下，這是因應風險控管的作為，屆時若有發生什麼情況，台灣金融市場就不會受到太大波動。

至於台銀、中信銀在大陸分行仍有呆帳，顧立雄說，基本上到年底只要有盈餘，就一定要打消呆帳，目前來看子行逾放還是比分行高，不過子行和總行是資產區隔的概念，因此應有一定的承受能力。