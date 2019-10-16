新家驚見詭異「紅眼金人偶」！網友驚曝含屍料...狂喊：別亂碰

▲一名女網友在剛搬進的新家中，發現了一個寫滿咒文的透明盒。（圖／翻攝臉書）

圖文／周刊王

一名女網友PO文表示，日前自己在剛搬進的新家中，發現了一個寫滿咒文的透明盒，裡面裝著一尊眼睛成紅色的金色人偶，且旁邊還放著硬幣和骰子，模樣看起來挺嚇人，令他不敢隨意丟棄，但又不知道該如何處理，只能上網尋求網友幫忙。不少網友看到照片紛紛留言，表示這可能是泰國聖物「陰牌」。

這名網友在「爆廢公社二館」PO文，表示自己在關家裡的氣窗時，因為關不上才意外發現這個詭異的透明盒子，「看到盒子裡有金色細長物，還以為是領帶夾，所以才會把他打開。」盒子裡放著一尊金色人像，且眼睛部分呈紅色，旁邊還放著錢幣、骰子、符管和正在親吻的男女人像，看起來相當詭異，原PO不知道該如何處理，只能上網詢問網友。

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▲盒子裡放著一尊金色人像，且眼睛部分呈紅色，旁邊還放著錢幣、骰子、符管和正在親吻的男女人像。（圖／翻攝臉書）

貼文一出，引起網友討論，許多人表示此物看起來很可怕，「趕快丟掉啊，好可怕」、「看到就頭暈，請高人處理一下」，也有網友勸原PO不要亂丟掉，「無論這東西的真偽，還是拿去泰國廟處理，不要亂丟」、「最好不要亂碰，請師傅請回去。」

也有網友在拍賣網上搜尋到類似商品，替原PO解答這其實是泰國陰牌「死心塌地女魂膏」，裡面有添加屍膏和108種灣料膏、鎖心和合符管、屍油、燕通，盒子寫滿經文，經過師傅長期加持，主要用來增加人緣、財運、桃花運等，還能解決感情瓶頸，牢牢鎖住另一伴。

▲網友在拍賣網上搜尋到類似商品，替原PO解答這其實是泰國陰牌「死心塌地女魂膏」。（圖／翻攝露天拍賣）

▲裡面有添加屍膏和108種灣料膏、鎖心和合符管、屍油、燕通。（圖／翻攝露天拍賣）

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