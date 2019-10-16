　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

新家驚見詭異「紅眼金人偶」！網友驚曝含屍料...狂喊：別亂碰

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

一名女網友在剛搬進的新家中，發現了一個寫滿咒文的透明盒。（圖／翻攝臉書）

▲一名女網友在剛搬進的新家中，發現了一個寫滿咒文的透明盒。（圖／翻攝臉書）

圖文／周刊王

一名女網友PO文表示，日前自己在剛搬進的新家中，發現了一個寫滿咒文的透明盒，裡面裝著一尊眼睛成紅色的金色人偶，且旁邊還放著硬幣和骰子，模樣看起來挺嚇人，令他不敢隨意丟棄，但又不知道該如何處理，只能上網尋求網友幫忙。不少網友看到照片紛紛留言，表示這可能是泰國聖物「陰牌」。

這名網友在「爆廢公社二館」PO文，表示自己在關家裡的氣窗時，因為關不上才意外發現這個詭異的透明盒子，「看到盒子裡有金色細長物，還以為是領帶夾，所以才會把他打開。」盒子裡放著一尊金色人像，且眼睛部分呈紅色，旁邊還放著錢幣、骰子、符管和正在親吻的男女人像，看起來相當詭異，原PO不知道該如何處理，只能上網詢問網友。

請繼續往下閱讀...

盒子裡放著一尊金色人像，且眼睛部分呈紅色，旁邊還放著錢幣、骰子、符管和正在親吻的男女人像。（圖／翻攝臉書）

▲盒子裡放著一尊金色人像，且眼睛部分呈紅色，旁邊還放著錢幣、骰子、符管和正在親吻的男女人像。（圖／翻攝臉書）

貼文一出，引起網友討論，許多人表示此物看起來很可怕，「趕快丟掉啊，好可怕」、「看到就頭暈，請高人處理一下」，也有網友勸原PO不要亂丟掉，「無論這東西的真偽，還是拿去泰國廟處理，不要亂丟」、「最好不要亂碰，請師傅請回去。」

也有網友在拍賣網上搜尋到類似商品，替原PO解答這其實是泰國陰牌「死心塌地女魂膏」，裡面有添加屍膏和108種灣料膏、鎖心和合符管、屍油、燕通，盒子寫滿經文，經過師傅長期加持，主要用來增加人緣、財運、桃花運等，還能解決感情瓶頸，牢牢鎖住另一伴。

網友在拍賣網上搜尋到類似商品，替原PO解答這其實是泰國陰牌「死心塌地女魂膏」。（圖／翻攝露天拍賣）

▲網友在拍賣網上搜尋到類似商品，替原PO解答這其實是泰國陰牌「死心塌地女魂膏」。（圖／翻攝露天拍賣）

裡面有添加屍膏和108種灣料膏、鎖心和合符管、屍油、燕通。（圖／翻攝露天拍賣）

▲裡面有添加屍膏和108種灣料膏、鎖心和合符管、屍油、燕通。（圖／翻攝露天拍賣）

延伸閱讀

「浣熊」颱風最快今生成　未來模擬路徑、降雨熱點曝

ET快訊
人妻一躍而下…3千萬房成「凶宅」！他崩潰：與孩子得賠300萬
快訊／台中騎士撞砂石車2人遭輾斃　「碎肉卡車底」駕駛嚇傻
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

新家驚見詭異「紅眼金人偶」！網友驚曝含屍料...狂喊：別亂碰

林懷民最後策劃節目 雲門舞集和陶身体劇場同台演出

做粗工交嘸女友...暖嬤安慰「盡力就好」賺熱淚　下秒「辣補一槍擊落」

華航線上旅展來了！全航線最便宜來回3千就飛　超殺航點促銷價出爐

多維TW／民主的米　養成一班政治馬戲人

音樂劇少見「全女」演出！《還願》正妹配音員從女兒演到人母　觀眾哭到要衛生紙救援

厭倦工作卻不離職！OL點破「超魔鬼循環」...老鳥被封印嘆：就這樣待了7年

【廣編】中醫師陳玫妃開課中！秋季食養小撇步養出無齡肌

帖比倫瀑布溺斃案　林明溱允諾：將改善周邊安全設施

長榮線上旅展凌晨開搶！「全航線超殺價格曝」　最便宜來回2千5飛一波

雪莉脫去偶像包袱做回原本的自己　生前只想被愛：請疼愛我一點吧！

仙女新娘婚禮唱鄧紫棋的歌　 一開口爆發力嗓音...跪了！！

被傳統道德綁架！顧公婆給孝親費　他外遇太太卻被檢討...親媽：要忍

韓國瑜終於親口說「放韓假了」　正式宣布請假3個月拚總統大選

具荷拉開直播「哭到心碎」　悼念雪莉：會連妳的份認真活著

跟大雅殉職勇消告別...國旗覆棺！ 台中50分隊「同時鳴笛10秒哀悼」

台灣實力女歌手現身《蒙面》飆唱《陰天》　吳宗憲大讚：唱得比莫文蔚還好

突休克昏倒！他倒路口險遭車輾 護理師經過「實施CPR」暖救一命

飛兒《蒙面》被問「你單飛是被逼的嗎？」 侯佩岑急救援：不要再逼她了

售價6萬5！Galaxy Fold重新亮相 清脆摺疊聲超療癒還附藍芽耳機

新家驚見詭異「紅眼金人偶」！網友驚曝含屍料...狂喊：別亂碰

林懷民最後策劃節目 雲門舞集和陶身体劇場同台演出

做粗工交嘸女友...暖嬤安慰「盡力就好」賺熱淚　下秒「辣補一槍擊落」

華航線上旅展來了！全航線最便宜來回3千就飛　超殺航點促銷價出爐

多維TW／民主的米　養成一班政治馬戲人

音樂劇少見「全女」演出！《還願》正妹配音員從女兒演到人母　觀眾哭到要衛生紙救援

厭倦工作卻不離職！OL點破「超魔鬼循環」...老鳥被封印嘆：就這樣待了7年

【廣編】中醫師陳玫妃開課中！秋季食養小撇步養出無齡肌

帖比倫瀑布溺斃案　林明溱允諾：將改善周邊安全設施

長榮線上旅展凌晨開搶！「全航線超殺價格曝」　最便宜來回2千5飛一波

吳敦義談福岡賀電烏龍事件：離譜至極！主動向監察院舉發

前達欣洋將佩爾12分鐘砍13分5火鍋　綠衫軍次輪新秀單節8顆三分

有機器人抬行李！搶先入住逢甲全新智能飯店　「細節」大公開

【毛孩小學堂】陳正倫／除了吃太快　毛孩為什麼常嘔吐？

楊小黎生產戲「鬼叫嘶吼」太真實惹哭攝影師　網看完敬佩：史上最會演

松果購物登錄興櫃市場　雙11單日交易額挑戰翻倍漲

新家驚見詭異「紅眼金人偶」！網友驚曝含屍料...狂喊：別亂碰

林懷民最後策劃節目 雲門舞集和陶身体劇場同台演出

造福離島　綠島國小「聯合宿舍」拆除重建工程竣工啟用

載屍到警局自首！亞裔男淡定開口：我殺了4人　家裡還有3具親戚遺體

生活熱門新聞

阿姨搭捷運「有老人起來」　年輕人不理：沒坐博愛座

美估20號颱恐生成！吳德榮曝2路徑

全台「6處郵局」11月起改中午才開

友爆隱藏富商前男友！子涵粉紅奧迪R8真相起底

他送不起iPhone 11女友分手　她友回擊：花點錢很難？

20號颱風「浣熊」最快今生成　周四五雨區擴大

霸氣姐：零錢免找　外送員尷尬...小費變15倍

台中小媽媽路邊抱哭嬰「能借我100嗎」　後續曝光

IKEA買時鐘！新竹哥刮中「最殘念的頭獎」

RIMOWA行李箱故障…台男竟要送德修

人生的「意外旅程」讓我陪你一起走

外婆出殯！親戚沒撿骨就閃人回程悲劇

嘉義最狂停車法！遊覽車尾懸空

住摩鐵送「粉紅秘寶」！她羞認：第一次看到

更多熱門

相關新聞

被酸「你觀光客喔」　正港台南人提告

被酸「你觀光客喔」　正港台南人提告

台南市素有文化古都之稱，這裡有許多歷史古蹟、廟宇、人文地景、自然生態、美食小吃及得天獨厚的觀光資源，也讓台南每到假日就會湧入一堆觀光人潮，也引發部分台南人不滿，日前就有一位住在台南的陳姓男子，在等公車時疑似沒注意隊伍動向，被黃姓女子懷疑插隊，並酸他「你觀光客喔！」讓他覺得受到汙辱，憤而提告。

大陸最短命首富　30分鐘身家少4000億

大陸最短命首富　30分鐘身家少4000億

女大生軍訓照爆紅　逆天顏值轟動網

女大生軍訓照爆紅　逆天顏值轟動網

陳柏霖秘戀Popu Lady庭萱7年！「帶她回家過夜」全被拍

陳柏霖秘戀Popu Lady庭萱7年！「帶她回家過夜」全被拍

霸氣姐：零錢免找　外送員尷尬...小費變15倍

霸氣姐：零錢免找　外送員尷尬...小費變15倍

關鍵字：

周刊王爆廢公社二館紅眼金人偶

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 眼霜 金鐘獎 南方澳 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

拒連千毅包養…子涵性交易黑歷史曝光

和孫安佐運動片曝光！米砂認了：我拍的

子涵「爸爸開檳榔攤」爆假千金！家世遭起底

楊冪「突摘漁網耳環」被罵！

阿姨搭捷運「有老人起來」　年輕人不理：沒坐博愛座

瑤瑤韓國喝喜酒穿這樣：賓客眼神變了

宋茜憔悴恍神現身！中斷拍戲「火速飛韓國」見雪莉

5機車連撞畫面曝！騎士倒地驚恐逃命

美估20號颱恐生成！吳德榮曝2路徑

全台「6處郵局」11月起改中午才開

子涵遭爆進廠維修！塌鼻舊照曝光

「劉喬安花名冊」揭13金釵價碼　辣模赴美126萬

南太鉉PO雪莉「勇敢盯鏡頭」獨照：你要好好休息

雪莉「急救單曝光」家屬心痛接受屍檢

福原愛第一次在台灣喝喜酒！

更多

最夯影音

更多
雪莉脫去偶像包袱做回原本的自己　生前只想被愛：請疼愛我一點吧！

雪莉脫去偶像包袱做回原本的自己　生前只想被愛：請疼愛我一點吧！
仙女新娘婚禮唱鄧紫棋的歌　 一開口爆發力嗓音...跪了！！

仙女新娘婚禮唱鄧紫棋的歌　 一開口爆發力嗓音...跪了！！

被傳統道德綁架！顧公婆給孝親費　他外遇太太卻被檢討...親媽：要忍

被傳統道德綁架！顧公婆給孝親費　他外遇太太卻被檢討...親媽：要忍

韓國瑜終於親口說「放韓假了」　正式宣布請假3個月拚總統大選

韓國瑜終於親口說「放韓假了」　正式宣布請假3個月拚總統大選

具荷拉開直播「哭到心碎」　悼念雪莉：會連妳的份認真活著

具荷拉開直播「哭到心碎」　悼念雪莉：會連妳的份認真活著

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面