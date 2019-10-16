國民黨Kuso撲克牌曝光！綠營54人遭點名「地表最強酬庸王」

▲國民黨公布「酬庸撲克牌」。（圖／記者羅婉庭攝）

記者羅婉庭／台北報導

國民黨16日推出「地表最強酬庸王」撲克牌，將民進黨政府酬庸的人事分成八類，一共有54位民進黨人士遭點名。其中兩張鬼牌特別選定前總統陳水扁、立委陳明文，陳水扁被叛貪污罪保外就醫趴趴走，陳明文則是在高鐵遺落300萬交代不出用途，掀起議論。

國民黨發言人歐陽龍表示，這次酬庸撲克牌文宣強打蔡政府人事酬庸黑幕，蔡政府人事酬庸情形嚴重，許多綠營人士因為親戚或派系關係，被安排到奇怪的位子，坐領乾薪，而且人數眾多，一副撲克牌52張再加上2張鬼牌。

歐陽龍強調，適才適所適用應該是政府用人唯才的方向，但民進黨政府用人很多都是靠親戚關係或派系關係，難免讓外界有肥貓與酬庸之感。既然當初蔡英文總統上台保證謙卑、謙卑、再謙卑，唯有明年政黨輪替，下架蔡政府，才能讓民進黨更謙卑。

舖克牌外盒印有「有民進黨的關係，真好！」內容極盡諷刺綠營酬庸文化，關於撲克牌的內容，文傳會副發言人洪于茜說明，這次設計以不同顏色區別不同的酬庸類別，分別有：敗選者聯盟（蘇貞昌、陳其邁、林佳龍、李進勇、魏明谷等4人）、菊權升天（郭添貴、丁允恭、吳宏謀等13人）、東廠連線(林峯正、顧立雄、楊翠等3人)、DPP金庫（蔡見興、林永堅等4人）。

另外，還有肥龍再添（交通部長林佳龍人馬的卓冠廷等6人）、易飛沖天（華航酬庸人事的葉菊蘭、羅雅美等7人）、輕雲直上（口譯哥趙怡翔等4人）、DPP酬庸軍（盧天麟、吳音寧等10人），以及兩張鬼牌（貪污罪保外就醫趴趴走的陳水扁與高鐵遺落300萬疑雲的前嘉義縣長陳明文）。

▲國民黨發表「地表最強酬庸王」撲克牌。（圖／記者羅婉庭攝）

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