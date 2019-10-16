林懷民最後策劃節目 雲門舞集和陶身体劇場同台演出

▲林懷民為即將退休的雲門資深舞者編作《秋水》 。（圖／劉振祥攝）

生活中心／台北報導

剛以作品《關於島嶼》獲選英國衛報「21世紀頂尖20舞作」的林懷民，今年年底退休前最後策劃的節目「雲門舞集 陶身体劇場」，上週剛於高雄衛武營國家藝術文化中心世界首演結束，本週於10月17日起於臺北國家兩廳院登場，四場票券已經售光，下週巡演至臺中國家歌劇院。

國家表演藝術中心國家兩廳院藝術總監劉怡汝說：「我最近的焦慮就是接起電話，聽到雲門及陶身体，我就回『沒有票了，不用問！』」「感謝林懷民老師過去三十年來挺著兩廳院，謝謝他把鄭宗龍帶進這個行業，帶來這麼好的作品，謝謝他把陶身体劇場帶到兩廳院。」

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從年初《毛月亮》到《乘法》，一整年都在創作的鄭宗龍回憶他踏進陶身体排練場時「被幾乎都是光頭的舞者震撼到，他們全剪著俐落的短髮，炯炯有神的看著我。當時我想，我要找到屬於他們個人的運動方式，相互加乘⋯⋯」這是陶身体劇場第一次來到兩廳院，陶冶說，印象中雲門的身體有那麼多的圈跟圓，和陶身体一直在尋找的圓有一定的契合，這一次的作品《12》的十二段獨舞，把每個舞者身上的圓看的清清楚楚、無所遁形。陶冶說：「雲門舞者的手

指腳趾末梢都是會說話的！在巡演過程還在長出新鮮與好奇的枝葉末節。」

陶身体劇場創團11年，訪演40多國，走過100多個藝術節，是國際舞壇矚目的舞團。藝術總監陶冶前年應邀率團到來台演出，和鄭宗龍聊天時，突發奇想，邀請宗龍為陶身体編舞。鄭宗龍說：「可以啊，但你也要到雲門編個作品。」林懷民輾轉聽到這段對話，問兩人是否當真，兩人意願堅決。林懷民認為這項合作可以打破既定的舒適區，新舞者新空間可以找到新的成長，就推動了雲門空前大製作：兩團人馬加起來一共50人！

由國家兩廳院共同主辦，在丁善理先生紀念基金會、富美鑫亞洲控股、NU SKIN、環鴻科技股份有限公司、東培工業股份有限公司與震旦集團的大力支持下，雲門下任藝術總監鄭宗龍到北京為陶身体編創《乘法》，陶冶到淡水為雲門編《12》，林懷民為即將退休的雲門資深舞者編作《秋水》。兩個超級舞團交換編舞家，同台呈現三位國際級編舞家新作，引發熱烈關注，票房火熱，多位歐洲藝術節總監也將來台觀舞。

陶冶的作品不說故事，以純淨的動作，極簡的舞台，與觀眾對話，舞作就以舞者人數為題目，這次為12位雲門舞者編創的作品就叫《12》。雲門舞者曾看過陶身体演出，知道動作充滿挑戰，沒想到這次竟是兩個月的煎熬。

陶冶表示，《12》的靈感來自他在瑞典山頭看到的急速流動的雲。急速，但舞者不急走狂奔，卻是以圓的律動連爬帶滾，迴旋不已，起立只是為了再墜地。陶冶要求舞者的身體內「要有內在的一根線相連，綿延不斷、如浪一波接一波，可以很慢，很快，很交纏，也很釋放。」

陶身体的訓練讓雲門舞者用到許多平時罕用的肌肉，渾身酸痛。但歡迎挑戰的雲門舞者滿足地形容《12》「打開了身體的意識，找到身體的極限，帶你去到從來沒去過的地方」。陶冶承認他的動作細節繁複，十分艱難，陶身体新進舞者往往要用三年時間才能掌握他的風格。雲門舞者只用兩個月就有收穫，他很高興。

陶冶把他的動作一絲不苟地移植到雲門舞者身上，春季以《毛月亮》轟動台灣的鄭宗龍卻在陶身体舞者已有的規範，注入他自己的動作特色，創作出讓自己嚇一跳的新風格。他與陶身体產生交融相乘的能量，就把舞叫作《乘法》。