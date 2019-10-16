他花760萬買「飛到飽機票」！爽搭頭等艙救陌生客…航空公司被搭到破產

▲美國航空曾推出「頭等艙飛到飽」的機票。（示意圖／達志影像／美聯社）



記者鄒鎮宇／綜合報導

不論是網路吃到飽還是餐廳吃到飽，只要付出一定的價格便可以得到高CP值的回報，一直都是許多人喜歡的選擇。美國航空曾經推出一張高額的「吃到飽機票」，卻讓他們吃了個大虧。

美國航空曾在1981年推出名為AAirpass的優待機票，可以讓持有者終生無限次搭乘頭等艙，但票價也相對不便宜，一張要價25萬元美金（約765萬元新台幣），且可再額外付出15萬元美金（約459萬元新台幣）購買副票，供另一人搭乘。

會推出此計畫，主要是美國航空當時遇到財務危機，急需一筆資金度過難關，因此推出「終身飛到飽」的機票；此外，美國航空當時認為，AAirpass的價格不斐，購買的可能都是有錢人，在時間就是金錢的觀念上，他們不會將時間一直花在搭乘飛機上面。

沒想到，一名來自芝加哥的銀行家史帝夫羅斯坦（Steve Rothstein）率先購買，並加購副機票。至此，史帝夫展開了他的搭飛機人生，不論去哪，只要可以坐飛機就坐，就連吃頓早餐或看比賽，也是二話不說直接前往機場，甚至會帶親朋好友一起出國遊玩。

▲史帝夫瘋狂使用機票，讓美國航空不堪負荷（圖／達志／示意圖）



史帝夫瘋狂的旅行累積下不少里程數，購票後10幾年飛行次數累積超過1萬次，航程超過1000萬英里，共累積4000多萬英里的里程數，實際搭乘的金額早就超過當初購買的價錢，這1萬次的飛行至少需花費2000多萬美金（約6億元新台幣）；此外，史帝夫曾經也使用里程數兌換機票，幫忙缺錢回家看生病孩子的母親。

直到2007年，美國航空發現公司財政陷入危機，調查後才發現是史帝夫每年飛掉至少100萬美元的機票，且還使用里程數支付機場稅項；美國航空認為，當初AAirpass的交易太不划算，但已出售的機票無法收回，便開始追查史帝夫使用副票的情形，最終發現史帝夫有多次在機場帶著陌生人搭乘飛機的情況，其中有兩次收下了機票錢，便在2008年以此強制終止他的AAirpass。

對此，史帝夫非常不滿，但他把25萬美元的機票發揮出幾十倍以上的價值，已非常超值；但本該有的權益受損，隨後還是把美航告上美國聯邦地區法院，但對方當時申請破產保護，直到2012年雙方才在庭外和解，將這故事畫下句點。

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