快訊／無良色醫「多加3cc」麻藥性侵女移工　法院判5年徒刑

▲桃園市中壢區林姓醫師性侵女移工案，地院法官16日判5年徒刑，圖為今年出庭資料照。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市中壢區婦產科林姓醫師去年4月為印尼籍女移工做引產手術時，涉嫌加重麻醉劑用量3cc，趁其全身麻醉昏迷之際在手術台上舌舔下體並性侵得逞，過程被林妻在手術室安裝針孔錄下性侵惡行，桃檢依加重強制性交罪嫌起訴；地院法官16日改以趁機性交罪判處5年有期徒刑，林嫌未到庭聽判。

地院指出，59歲的林姓醫師在中壢區開設婦產科診所，主要業務為婦科引產手術，去年4月傳出在手術台上性侵印尼籍懷孕女移工事件，引發大眾譁然，今年4月23日林在律師陪同下赴地院開準備程序庭，面對媒體詢問涉案相關細節時，林低頭回應：「非常後悔」，希望大家給條生路。

桃檢調查，在中壢區某婦產科診所執業的林姓醫師，於2018年4月間涉嫌幫年約30歲女病患麻醉手術，藉故支開當助手的女兒，林加重麻醉劑量3cc，延長麻醉時間以便趁患者昏迷時方便性侵，全部過程被林妻事發前在病床旁暗裝針孔攝影機拍下林的離譜行徑，檢方偵訊後依強制性交罪嫌起訴。

地院法官表示，根據現場蒐證資料顯示，林並非故意造成女移工處於昏迷狀態，只是在做引流手術時，趁機舌舔女移工下體，並趁機在手術台性侵得逞，後來見女移工有逐漸甦醒之虞，才多添加3cc麻藥延長麻醉時間，檢方以加重強制性交罪起訴，法官認為，醫師為女移工作引流手術本來就會施打麻藥之流程，無法認定其有強制性交之犯意，綜觀林所為係觸犯刑法之趁機性交罪，另外，林並無前科，私下也與女移工達成和解，因此變更起訴法條，判處林有期徒刑5年。

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