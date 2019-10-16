併購時程受矚目／中壽資金充足　開發金總座：別把IFRS 17視為「洪水猛獸」

▲開發金總經理王銘陽。（圖／記者湯興漢攝）

記者吳靜君／台北報導

開發金今（16）日舉行法說會，其中外界最為關心的是，開發金併購中壽時程、以及「辜二少」辜仲瑩回歸開發金接掌開發資本董事長。

開發金的法說資料顯示，中壽表現來說，長期獲利能力穩健，著重資產負債匹配管理及維持正利差，金融資產評價利益帶動股東權益提升，截至9月底止，資淨值資產比為7.26%；維持充裕的資本水準，今年上半年的資本適足率（RBC）為319%。

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而中壽今年也才剛完成92億元的增資，但隨著台灣最慢在2025年接軌IFRS 17，以及匯率波動，壽險業資金需求龐大，外界關心將是否影響開發金在2020年100%併購中壽的時間。開發金總經理王銘陽表示，對於併購時程這件事情還在評估當中，有「具體進度」會對外說明；不過他強調「中壽的資金充足」，IFRS 17是中性的，外界不要對IFRS 17視為「洪水猛獸」或者「反應過度」。言下之意，中壽的資金需求以及開發金併購中壽的時程是「切割」的。

另一方面，就是開發金的人事，開發金近期才宣布中華開發文教基金會董事長辜仲瑩接任開發資本董事長，但是辜仲瑩也同時是開發金的大股東。辜仲瑩曾於2004年至2009年期間擔任開發金控總經理及中華開發工業銀行（中華開發資本前身）董事長，沉潛至今正好10年，回歸江湖將再度受到市場的關注。

王銘陽表示，辜仲瑩過去曾經在開發工銀任職，經驗豐富，這(接任開發資本董事)也是自然而然的事情。

▼開發金法說（圖／記者吳靜君攝）