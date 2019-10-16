清圳除草詐200萬元　廉政署搜索台北瑠公農田水利會！2名前站長涉貪

▲多年經營再造台北市瑠公圳的瑠公農田水利會傳出詐領清圳工程款弊案。（圖／翻攝農田水利會網站）

記者劉昌松／台北報導

台北市瑠公農田水利會的2名社子站前站長，涉嫌為了消化政府補助預算，捏造鋤草、清圳工表，詐領200多萬元公款流入私人口袋，台北地檢署16日指揮廉政署，兵分5路搜索，並約談張姓、周姓前站長等5名被告，另有13名證人到案協助釐清案情。

瑠公農田水利會社子工作站主要轄區位於台北市西北端社子島，當地在漲潮時容易遭海水入侵，300公頃的農地常一夕淹沒，因此農田水利會派員參與當地水利工作，並指派站長及工作人員進駐。

▲瑠公農田水利會社子站主要任務是協助整治社子島水利以及相關綠美化工作。（圖／翻攝瑠公農田水利會網站）

廉政署接獲情資顯示，每年政府撥款讓農田水利會進行鋤草、清圳的工程款疑遭詐領，追查發現，張姓、周姓2名前任社子站站長，涉嫌從2011年至2017年間，明明沒有派工，卻利用親友當人頭，浮報僱工薪資，從中詐領200多萬元公款。

依據《農田水利會組織通則》，農田水利會的專任職員，視同《刑法》上的公務員；檢廉蒐證告一段落後，在16日發動搜索並約談張姓、周姓等5名涉案嫌疑人到案，全案目前朝向公務員利用職務上詐取財物等罪嫌方向偵辦。

娘子啊，別再折騰人了

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