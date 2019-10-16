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民進黨中執會因不分區喬不攏流會　蘇嘉全：非我個人能影響

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▲▼蘇嘉全出席「後背包的初心-蔡其昌的人生解題法」新書發表會。（圖／記者李毓康攝）

▲立法院長蘇嘉全。（圖／記者李毓康攝）

記者林銘翰／台北報導

民進黨16日下午召開中執會，原訂要通過成立不分區立委提名委員會，但因人數不足而流會，無法通過委員會名單，有媒體報導，立法院長蘇嘉全為確保其侄子現任立委蘇震清能列入不分區安全名單，動員派系杯葛中執會導致流會。對此，蘇嘉全表示完全尊重黨的提名機制，中執會成會與否，非他個人所能影響。

民進黨中央規劃不分區立委提名委員會草案，由黨主席卓榮泰擔任召集人，成員則包括行政院長蘇貞昌、總統府秘書長陳菊、文化部長鄭麗君、行政院前副院長林錫耀、基隆市長林右昌、總統府資政陳博志及民進黨仲裁會陳傳岳等人。

中選會於今年1月11日公告第10屆立法委員選舉選區變更，屏東縣由3席次減為2席，依照民進黨內默契，蘇震清及高雄立委管碧玲兩人都因選區消失，可望列入名不分區名單中。不過由於蘇震清今年4月遭週刊爆料，利用女助理當人頭買賣股票，涉嫌介入上市偏光板大廠誠美材經營權並掏空，對於蘇震清是否列入安全名單黨內也紛紛出現雜音。

外傳蘇嘉全為確保蘇震清能列入不分區安全名單，刻意動員部分派系成員缺席，造成中執會流會杯葛黨中央，蘇嘉全16日晚間表示，有關民進黨下屆不分區立委名單的提名，他完全尊重黨的提名機制，至於中執會成會與否，更非他個人所能影響。

民進黨中央原本規劃16日成立不分區立委提名委員會，最快在10月底或11月初完成不分區人選提名及排序，民進黨4年前共拿下18席不分區，這次不分區安全名單黨內則預估約為12到14席。

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