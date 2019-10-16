郭、柯20日高雄同台破局！蔡壁如率小雞出席果粉見面會

▲張哲揚 。（圖／記者楊亞璇攝）

記者楊亞璇／台北報導

民眾黨20日將在高雄市公布第2波區域立委名單，鴻海創辦人郭台銘當天也在高雄舉辦感恩之旅見面會，外界關注，兩人是否再度同台。不過北市府顧問蔡壁如16日表示，柯文哲因下午另有簽書會行程，因此柯、郭不會同台，但她當天會與民眾黨高雄立委參選人羅鼎城、敖博勝、李佳玲出席郭台銘的見面會。

▲蔡壁如。（圖／記者楊亞璇攝）

台北市政府16日上午舉辦秘書長交接典禮，秘書長張哲揚退休，台灣民眾黨秘書長，下午民眾黨發起人蔡壁如與張哲揚前往黨部；張哲揚表示，雖然職稱不變，但工作及業務不一樣，目前黨大概分三個組，包括秘書處、文宣新聞處、組織處等，他也將管理黨的事務性業務，後勤做好、讓參選人能夠選上、主席做得愉快，是他最大任務。

張哲揚也表示，應該會有第三波區域立委提名名單，笑說「現在還在獵人頭」，還在徵詢階段，時間也還不確定，但在中選會登記前一定會完成。

張哲揚表示，目前初步規劃，每月單周舉行中央委員會，每月雙周是中央委員會及中央評議委員會，也就是說，一個月中央委員會開4次、中央評議委員會開2次，選策會則預計在周一或周三。蔡壁如提到，黨主席柯文哲將於每周五晚上7點，來黨部開黨務會議。