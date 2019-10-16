全球2億孩童過胖或過瘦 　隱性飢餓成最大隱憂

▲UNICEF的執行主任亨莉塔‧福爾（Henrietta Fore）。（圖／美聯社）

實習記者周依儒／綜合報導

聯合國兒童基金會（UNICEF）15日在英國倫敦發佈了發表《世界兒童狀況報告》，在全球約6億名的5歲小孩中，每3個就有一個體重過重或是營養不良，等於說一共有2億名孩童有營養失調的風險，將會對他們的未來成長造成影響。另外，在全球6個月到2歲的孩童中，有三分之二沒有攝取到足夠的食物，導致他們的身體和腦袋無法快速發育。

UNICEF的執行主任亨莉塔（Henrietta Fore）表示，「過去的十幾年來，我們在經濟、科技和社會有大幅進步，卻都沒看到這個最基本的問題，孩童的健康、福祉和營養都和我們息息相關，因為他們將會成為我們未來的建築師。」

▲營養不良的孩童。（圖／美聯社）

亨莉塔說，這次研究中最重要的就是「隱性飢餓」，指的是在攝取食物的過程中，並沒有攝取到必需的維生素和礦物質，這樣會導致孩童的免疫系統受損、視力和聽障障礙。而缺鐵則會導致貧血和智商降低，但這些東西都是隱性的，等到發現時早就為時已晚。

亨莉塔也強調，對於營養不良的回應方式應該要改變了，我們不能再繼續一昧的給他們足夠的糧食吃，最重要的是要給他們健康的食物。因此，UNICEF也呼籲全球政府都應盡快投資大規模的營養計畫，來確保每個國家未來的棟樑都能健康成長。