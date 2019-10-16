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超像飛碟！中國「超級大白鯊」能飛嗎？解放軍少將：離地5米就能改寫歷史

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▲▼「超級大白鯊」武裝直升機。（圖／CFP）

▲「超級大白鯊」武裝直升機。（圖／CFP，下同）

記者邱茀濱／綜合報導

一架外型非常奇特的武裝直升機「超級大白鯊」近日在中國天津國際直升機博覽會亮相，引發各界質疑是否真的能起飛？不過，解放軍海軍少將張召忠日前指出，假如這隻「大白鯊」在未來的某一天真的能夠離地5米遨遊，那麼它帶來的軍事革命將不亞於高超音速導彈的出現，甚至將徹底改寫歷史。

綜合媒體報導，第五屆中國天津國際直升機博覽會於11日開幕，而外型酷似UFO的武裝直升機「超級大白鯊」也在會上展示，官方對此稱，這是一款針對未來數位資訊戰場設計出的一種複合式翼身融合高速直升機的構型，且設計初期則參考了美國「AH-64阿帕奇」、「CH-53海種馬」、俄羅斯「卡-52」及「米-26」等國際上優秀成熟的直升機。

此外，數據上還顯示，「超級大白鯊」的最高時速將達到650公里／時，但美國專家約瑟夫特里維斯科（Joseph Trevithick）對此表示懷疑，它未來的發展比較可能成為高效能的交通工具，以其快速與機動能力支援特種部隊的偵察或小型突襲行動，或做為巡邏工具。

▲共軍少將張召忠。（圖／CFP）

▲張召忠。

同時這隻大白鯊也遭不少人質疑是否真的能起飛？對此，張召忠表示，假如這隻「大白鯊」在未來的某一天真的能夠離地5米遨遊，那麼它帶來的軍事革命將不亞於高超音速導彈的出現，甚至將徹底改變6000年來人類陸地交通史。

張召忠又稱，至今大多問世的飛行器都有氣動尾舵翼或是旋翼，而「大白鯊」之所以這樣設計是依據飛行器在設計之初所採用的空氣動力、推力矢量、噴氣反作用、飛輪控制等方法。他說，但從上個世紀開始，已經有美國學者研究使用「質量控制」法研製制導裝置。

張召忠指出，「質量控制」法通過調整飛碟內部配重位置和轉動發動機推力矢量的擺動角，來改變推力對質心的力矩，實現飛碟的飛行。因此「在理論層面上，碟狀飛行器具備起降、飛行以及改變方向的能力，而且不止一種類型。」

▲▼「超級大白鯊」武裝直升機。（圖／CFP）

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